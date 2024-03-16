Sinan Kaloğlu: “Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız”
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor müsabakasının ardından, “Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız” dedi.
Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Çalıştığımız şekilde gol attık. Bloklar arasındaki boşlukları kullandık skoru yakalayınca geriye yaşlandık. Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız. Çalışmaya, gelişmeye ve sona kadar devam edeceğiz. Play-off için, Süper Lig için güçlü bir adayız" diye konuştu.
Kongolu oyuncu Nzaba’nın kardeşini kaybettiğini ve durumu maçtan sonra öğrendiklerini belirten Kaloğlu, bu yüzden galibiyete sevinmediklerini kaydetti.
16 Mar 2024 - 00:03 - Spor
Mahreç Ömer Lütfi Çelik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.