Mustafa Gürsel: “Hakem şansı hiç yanımızda yok”

Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Oyunun başında basit ve kolay bir gol yedik. Golden sonra oyunu dengeledik, golü de bulabilirdik. Maçın genelinde topla yüzde 70 oranında sahiptik. Daha fazla pozisyona girmemiş lazımdı. Oyuna hükmeder gibi göründük, gol gelmeyince son haftalardaki olumsuz enerjinin etkisi de sahaya olumsuz yansıyor. Oyunda bir gelişme var ancak sonuçlandırmada sıkıntımız devam ediyor. Üzgünüz…

Candeias topu rakibe vurdurmak istedi. Oyuncu sonucu alamamanın etkisi ile istediklerini de yapamıyor. Bu işin meyvesi gol. Gerilim sadece bu maçlık değil, süreçle ilgili bir durum. Ben o anda topu rakibe vurdurmak istediğini düşünüyorum. Psikolojik yorgunluk da oyunu olumsuz etkiliyor.

Başarılı olmak için oyun olarak takımı yükseltmek zorundayız. Takım oyununu yakalarsak başarı gelecektir. Topa hakim olma ve pas anlamında mesafe kat ediyorsun. Lig devam ediyor. Bazı şeylerin değişmesi hızlı olmuyor. Bunun hızlanması için sonucun iyi olması lazım. Bu olmayınca sıkıntıları yaşıyorsunuz. Ne yaparsan yap sonuç çok önemli. Sonuç gelmeyince biz de camia da geriliyor.

2 maçta kaybedilecek oyunu oynadık mı? Bence oynamadık… Rakipler bizden üstün müydü? Hayır… Geçen hafta hakem bu hafta penaltı pozisyonu var. Hakem şansı hiç yanımızda yok. Baktığınızda her şey tersine gidiyor ve her şey karşımızda. Elbet bir yerden dönecektir. Ne konuşsak boş.