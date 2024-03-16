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Mustafa Gürsel: “Hakem şansı hiç yanımızda yok”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, “Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi” dedi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Oyunun başında basit ve kolay bir gol yedik. Golden sonra oyunu dengeledik, golü de bulabilirdik. Maçın genelinde topla yüzde 70 oranında sahiptik. Daha fazla pozisyona girmemiş lazımdı. Oyuna hükmeder gibi göründük, gol gelmeyince son haftalardaki olumsuz enerjinin etkisi de sahaya olumsuz yansıyor. Oyunda bir gelişme var ancak sonuçlandırmada sıkıntımız devam ediyor. Üzgünüz…

Candeias topu rakibe vurdurmak istedi. Oyuncu sonucu alamamanın etkisi ile istediklerini de yapamıyor. Bu işin meyvesi gol. Gerilim sadece bu maçlık değil, süreçle ilgili bir durum. Ben o anda topu rakibe vurdurmak istediğini düşünüyorum. Psikolojik yorgunluk da oyunu olumsuz etkiliyor.

Başarılı olmak için oyun olarak takımı yükseltmek zorundayız. Takım oyununu yakalarsak başarı gelecektir. Topa hakim olma ve pas anlamında mesafe kat ediyorsun. Lig devam ediyor. Bazı şeylerin değişmesi hızlı olmuyor. Bunun hızlanması için sonucun iyi olması lazım. Bu olmayınca sıkıntıları yaşıyorsunuz. Ne yaparsan yap sonuç çok önemli. Sonuç gelmeyince biz de camia da geriliyor.

2 maçta kaybedilecek oyunu oynadık mı? Bence oynamadık… Rakipler bizden üstün müydü? Hayır… Geçen hafta hakem bu hafta penaltı pozisyonu var. Hakem şansı hiç yanımızda yok. Baktığınızda her şey tersine gidiyor ve her şey karşımızda. Elbet bir yerden dönecektir. Ne konuşsak boş.

# Kocaelispor, oldu, var

16 Mar 2024 - 00:05 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(1)
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Hasan KOÇ - Bence artık hiç konuşmada taraftar gerilmesin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mart 00:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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