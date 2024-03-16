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Evyapport'da vinç devrildi! İşte güvenlik kamerası görüntüleri

Körfez'de bulunan Eyvaport Limanında çalışma yapan devasa yükleme vinci devrildi. O anları kaydeden güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Cihat Polat
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VALİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Yavuz "Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun "dedi.
# kaza

16 Mar 2024 - 17:30 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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