Evyapport'da vinç devrildi! İşte güvenlik kamerası görüntüleri

VALİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Yavuz "Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun "dedi.