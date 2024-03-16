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Ahşap ev alev topuna döndü

Gebze ilçesinde çiftlikte bulunan ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze ilçesinde Denizli Göleti civarında çiftlikte bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangını büyük güçlükle söndürdü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# büyük, acil

16 Mar 2024 - 20:59 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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