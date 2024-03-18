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Hak sahipleri bakana isyan etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı TOKİ anahtar teslim töreninde hak sahipleri isyan etti. Toplantıya davet edilmediklerini ve gerçek hak sahibi olduklarını ifade eden Hak sahipleri tepki gösterdi

Cihat Polat
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Hak sahipleri bakana isyan etti!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahiplerine dairelerini teslim etmek için Kocaeli’ye geldi. Konutların bulunduğu alanda yapılan teslim törenine, Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, TOKİ idare Başkanı Ömer Bulut ve vatandaşlar katıldı.

HAK SAHİPLERİ EYLEM YAPMIŞTI

2021 yılında inşaatı başlayan TOKİ Sepetçi konutlarında ihaleler çeşitli sebeplerle iptal edilirken konutların 2023 yılının mart ayında teslim edilmesi bekleniyordu. TOKİ Sepetçi ve Sekbanlı’da hak sahibi olan 747 kişi, konutların teslim edilmesi için eylem yapmış ve hem TOKİ aidatı hem de kira ödemekten yorulduklarını ifade etmişlerdi.

EKSİKLİKLER VAR

2021 yılında inşaatı başlayan TOKİ Sepetçi konutlarında ihaleler çeşitli sebeplerle iptal edilirken konutların 2023 yılının mart ayında teslim edilmesi bekleniyordu. TOKİ Sepetçi ve Sekbanlı’da hak sahibi olan 747 kişi, konutların teslim edilmesi için eylem yapmış ve hem TOKİ aidatı hem de kira ödemekten yorulduklarını ifade etmişlerdi. Seçime kısa bir süre kala evlerine geçen hak sahipleri çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Kimi evlerin su tesisatında sıkıntı yaşanırken kimi evlere ise gaz verilemedi.

GERÇEK HAK SAHİBİ DEĞİL İSYAN ÇIKTI

Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen anahtar teslim töreninde ortalık karıştı. Bakan Özhaseki’nin konuşması sonrası temsili olarak 5 aileye anahtar teslim edildi. Anahtar teslimi sırasında hak sahipleri duruma tepki gösterdi. “Gerçek hak sahibi bizleriz onlar partili” hak sahipleri duruma isyan etti.

# ifade, Tahir Büyükakın, TOKi, çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, var

18 Mar 2024 - 13:20 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Erhan - orda oturmayı hak etmiyorsunuz ortalığı karıştırmak için provaktör olmuşlar

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 18 Mart 13:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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