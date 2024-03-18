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Sanayi tüpü faciası: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti

Gebze ilçesinde ham beton üretimi yapılan Kar Group'ta sanayi tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan Kar Group isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 6 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Üçüncü'nün, Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Üçüncü ve Bali'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# acil, tespit, sağlık

18 Mar 2024 - 17:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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