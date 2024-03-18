Sanayi tüpü faciası: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti
Gebze ilçesinde ham beton üretimi yapılan Kar Group'ta sanayi tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu öğrenildi.
Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan Kar Group isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 6 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Üçüncü'nün, Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Üçüncü ve Bali'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
18 Mar 2024 - 17:55 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.