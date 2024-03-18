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İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti

Gebze ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında yaralılardan 5’i taburcu oldu. Patlamada hayatını kaybeden Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü’nün Pendik’te tanınan bir iş adamı olduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan Kar Group isimli ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü’nün İstanbul’un Pendik ilçesinde tanınan bir iş adamı olduğu ve farklı sektörlerde insanlara istihdam sağladığı ortaya çıktı. Üçüncü’nün ve Bali’nin cansız bedenleri cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan yaralılardan 5’inin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olduğu, 1’inin ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti

# çevre, cumhuriyet, sağlık, tespit, acil

18 Mar 2024 - 21:10 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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