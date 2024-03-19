Büyükakın: “Alikahya tramvay hattı 2025’in temmuz ayında tamamlanacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlanan Alikahya Stadyum Tramvayı hattında çalışmalar devam ediyor. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesi ile şehir merkezinden otogara, otogardan Kocaeli Stadyumuna kadar olan bölgede ve çevresinde trafik akışını rahatlatarak toplu taşımayı daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak olan hat 6 duraktan oluşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bugün çalışmaları yerinde inceledi.

OTOGAR İLE STADYUM ARASI 6 DURAK

Yapılacak olan yeni hattın ilk durağı otogar depo alanından başlayacak ve Kocaeli Stadyumu’na en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesi’nde son bulacak. Hattın birinci durağı Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesi’nin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokak'ın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişimin de altıncı durak Bağımsızlık Caddesi’nin sonunda olacak.

ALTI ÇALIŞILMIŞ PROJELER

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında şunları söyledi, “Önümüzde ki 5 yılın projelerini anlattığımızda söylemiştik. Altı çalışılmış ihalesi yapılmış projeler demiştik. İnşaatı başladı. Bir şekilde bu proje devam edecek. Dünyanın en çok metronun istanbulda yapıldığı gibi bir aldatma içine girmiyoruz. Daha önce yapılmış olan tramvay hattının devamını uzatmaya başladık. İlk etapta ulaşımpark’ın önüne kadar sonra Kuruçeşme gişelerine kadar geldi. Daha sonrasında şehir hastanesi hattını açtık.

BU KENTİN POLEMİKLERİ BİTMİYOR

Bu kentin polemikleri bitmiyor. Hep kemdi kaynaklarınızla yapıyorsunuz ulaştırma bakanlığından kaynak almıyorsunuz derlerdi. Şimdiden o kaynaklar alınma noktasına gidince başarıyı tebrik etmek yerine ne yapıyorsunuz dediler. Bu eleştirlere cevap vermeme gibi bir tarz izliyoruz. Sadece ulaştırma bakanlığı tarafından yapılmadı. Orada çok sayıda kamulaştırma var. Projelerin tamamını biz yaptık. Kamulaştırmasını biz yaptık. Ulaştırma bakanlığı kaynak sağladı. Sadece onlar yapsa bile bu bir başarıdır. Bu başarı kıskanılmamalı. Muhalefet demek güzel şeyleri gölgelemek midir?

TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYUNCA BU ŞEHİR KAZANACAK

Laf olsun diye de istanbula çatıyor değiliz ama farkı da insanlar bilsin. Ulaşım bakanlığı tarafından yapılan hatlarını kendileri yapıyor muş gibi gösterdiler. Sadece 8 km’sini bitirip şu kadar hat yaptık diye pişkin gibi çıkıp anlatıyorlar. Biz çıkıp ulaştırma bakanlığı yaptığı diye teşekkür ediyoruz. Taş taş üstüne koyunca bu şehir kazanacak.

BU HAT AYRI BİR KATKI SAĞLAYACAK

Bu hat daha evvel seçim beyannamemizde koyduğumuz bir hattı. Arasta Park’ın olduğu bir bölgeden gidecekti Symbol’un olduğu yerden Alikahya’ya gidecekti. Yahyakaptan’da eylem yapıldı. Onlar unutuldu onları. O projeyi yapmadınız denişir mi? İstemiyorsanız başka yerden yaparız dedik ve o hat bu hat aslında. Zorla yapacak gibi bir kaygımızda yok. İstemiyorsanız yapmayacağız dedik. Bu yol da olmasaydı stadyuma oradan tek yol olsaydı o zaman ama yapardık. Bu hatta ayrı bir katkı sağlayacak. Bu kısımda çok yararlı olacak. İki tarafından avantajları dezavantajları var.

2025’İN TEMMUZ AYINDA BİTECEK

Toplam 600 günlük iş bitirme süresi olacak. Hava şartları gibi aksilikler de çıkabilir. Onlarla birlikte 3 ay öne 3 ay geriye gidebilir ama 2025’in temmuz’unda Alikahya tarafından stadyuma kadar tamamlanmış olacak. Stadyum yolunda da kısa sürede tamamlanacak. Bugün çalıştığımız inşaat çalışması içinde sadece tramvay hattı yapımı yok, var olan istasyonları ikiye katlanmak ve dublaja uygun hale getirilmesi de var. Dublaj (kuplaj)- ikileme çalışmasıyla beraber çalışacak yeni hatların da alınması söz konusuydu. Bu kapsamda 10 tramvay aracı aldık 2 tanesi geldi, ilerleyen günlerde 8 tanesi de gelecek. 2024 Aralık ayında itibaren inşaatta aksama olmazsa çift tramvaylar çalışmaya başlayacak.

YÜZDE 30’LARI BULACAK

Bir tramvayın kapasitesi 400 iken ikisi birden çalışınca günde bir seferde 600 kişi taşıyacak. Şu anda günlük 73 bin 800 yolcu taşınıyor. Bu yolcuların tramvayla taşınması şehir trafiği için de çok faydalı. Birçok aracı trafikten çekmiş oluyoruz. Şu anda tramvayın toplam taşımacılığın içindeki payı yüzde 12'ye ulaştı. İlk başladığımız günlerde yüzde 5'ti. Gebze metrosu bittiğinde yüzde 20'lere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kuzey metroyu da yaptığımızda yüzde 30'ları bulacak”