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Otomobilin yakıt tankından 17 kilo eroin çıktı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramalarda, aracın yakıt tankı içine zulalanmış vaziyette 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

19 Mar 2024 - 16:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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