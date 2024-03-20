Yenidoğan Muhtarı Ergün Mencik, yeniden aday

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İzmit Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı’na seçilen Ergün Mencik, yeniden aday olduğunu açıkladı. “Yenidoğan Bizim Evimiz” sloganıyla yola çıkan Mencik, ekibiyle birlikte 5 yılda mahalleye kazandırılan hizmetleri paylaşarak, “Pandemi, deprem, mali krizler nedeniyle zorlu geçen bu 5 yılda zamanın ötesinde işler yapmak için gayret gösterdik. İlk iş olarak, mahallemizde bulunan üst geçidimize Yenidoğan adını kazandırdık. Kırsalda yollar, sokaklarımızda asfaltlar, mahalle aralarında merdivenler, yeni duraklar ve yeni hatlarla ulaşımı hızlandırdık. Yangında hasar alan Merkez Camiimizi ivedilikle hizmete açtık. Milletimizle birlikte, yüzyılın deprem felaketini göğüsleyerek, mahallemizde 15 aileyi misafir ettik. El birliğiyle İzmit Seka Devlet Hastanesi yanındaki Ümmet Camii’mizi hizmete açtık. Ramazan sofralarında garson, camilerimizde yavrularımızın abisi, kurslarımızda yönlendiren ve teşvik eden, kültür gezilerimizde rehber olmaya çalıştık. Zaman mefhumu gözetmeksizin, sahadaydık- sokaktaydık. Gönülden yapılan buy mücadelede ben bir nefer ekibim ile bir orduyuz. Yeniden göreve talibiz. Yenidoğan bizim evimiz, mahalle sakinlerimize güveniyor, destekleri dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

MENCİK’İN AZA LİSTESİ

Mencik’in aza listesinde kentin ve mahallenin tanınmış isimleri yer alıyor; Gültekin Özışık, Fatma İbek, Mustafa Gönenç, Gürsel Göksoy, M. Necati Konakcı, Süheyla Ekinci, M. Naci Gögerçin, Soner Yeşilbostan, Murat Tomak, Faruk Kartal

ERGÜN MENCİK KİMDİR?

1982 İzmit Yenidoğan Mahallesi doğumlu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mencik, uzun yıllardır esnaflık yapıyor.