Yenidoğan Muhtarı Ergün Mencik, yeniden aday
İzmit Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik, “Yenidoğan Bizim Evimiz” sloganıyla yeniden aday olduğunu duyurdu
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İzmit Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı’na seçilen Ergün Mencik, yeniden aday olduğunu açıkladı. “Yenidoğan Bizim Evimiz” sloganıyla yola çıkan Mencik, ekibiyle birlikte 5 yılda mahalleye kazandırılan hizmetleri paylaşarak, “Pandemi, deprem, mali krizler nedeniyle zorlu geçen bu 5 yılda zamanın ötesinde işler yapmak için gayret gösterdik. İlk iş olarak, mahallemizde bulunan üst geçidimize Yenidoğan adını kazandırdık. Kırsalda yollar, sokaklarımızda asfaltlar, mahalle aralarında merdivenler, yeni duraklar ve yeni hatlarla ulaşımı hızlandırdık. Yangında hasar alan Merkez Camiimizi ivedilikle hizmete açtık. Milletimizle birlikte, yüzyılın deprem felaketini göğüsleyerek, mahallemizde 15 aileyi misafir ettik. El birliğiyle İzmit Seka Devlet Hastanesi yanındaki Ümmet Camii’mizi hizmete açtık. Ramazan sofralarında garson, camilerimizde yavrularımızın abisi, kurslarımızda yönlendiren ve teşvik eden, kültür gezilerimizde rehber olmaya çalıştık. Zaman mefhumu gözetmeksizin, sahadaydık- sokaktaydık. Gönülden yapılan buy mücadelede ben bir nefer ekibim ile bir orduyuz. Yeniden göreve talibiz. Yenidoğan bizim evimiz, mahalle sakinlerimize güveniyor, destekleri dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.
MENCİK’İN AZA LİSTESİ
Mencik’in aza listesinde kentin ve mahallenin tanınmış isimleri yer alıyor; Gültekin Özışık, Fatma İbek, Mustafa Gönenç, Gürsel Göksoy, M. Necati Konakcı, Süheyla Ekinci, M. Naci Gögerçin, Soner Yeşilbostan, Murat Tomak, Faruk Kartal
ERGÜN MENCİK KİMDİR?
1982 İzmit Yenidoğan Mahallesi doğumlu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mencik, uzun yıllardır esnaflık yapıyor.
20 Mar 2024 - 10:12 - Gündem
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Saim Kara - Bir belediye başkanının yaptığı hizmetlerin ötesinde muhtarın yaptığı hizmetler,mahallesine gönül vermiş,muhtar nasıl olmalı göstermiş, Allah razı olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.