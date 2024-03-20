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Hürriyet'in yeni seçim şarkısı ilgi gördü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim kampanyası kapsamında yayınladığı yeni şarkı, şehirde geniş bir ilgiyle karşılandı. "Gülümse İzmit, Gülümse Hep" adını taşıyan şarkı, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir beğeni topladı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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Hürriyet'in seçim kampanyası için hazırlanan şarkının yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında Hürriyet'e destek mesajları gönderirken, birçok kullanıcı da şarkının sözlerini ve melodisini övgüyle dile getirdi.
# seçim, medya

20 Mar 2024 - 16:54 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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