İzmit'te Skandal: AKP, YRP İzmit adayının ziyaretini mı engelledi?

"19.03. 2024 tarihi saat 22:50 de, rakibim Ak Parti’nin, İzmit'te sahilde bulunan Marina kafeyi ziyaret etmemizi engelleme girişimini kınıyorum.

19.03.2024 tarihi saat 22:50 de, İzmit'te bulunan Marina işletmeyi ziyaret etmeyi planlamıştık. Bu ziyaretin amacı, işletme sahibi, çalışanları ve kafedeki müşterileri ile yani halkımız ve seçmenimiz ile sohbet ederek, İzmit'teki vatandaşımızın karşılaştığı sorunları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak idi.

Ancak, kafe sahibi yanımıza gelerek, rakibim Ak Parti’nin ricası üzerine kafelerine kabul edilmeyeceğimizi söyledi. Bu durum karşısında şaşkınlık ve üzüntü yaşadık.

Demokratik bir toplumda, her siyasi partinin ve adayın seçmenlerle buluşma ve fikirlerini paylaşma özgürlüğü vardır. Rakibimizin bu özgürlüğü engelleme girişimi kabul edilemez bir durumdur.

Bu olay, İzmit'te siyasi hoşgörünün ne kadar gerilediğini gösteren bir örnektir. İzmitlilerin her adayın fikirlerini özgürce dinleme ve seçimlerini buna göre yapma hakları vardır.

Bu vesileyle İzmitlilerden ricam, seçimlerde oy kullanırken bu tür anti-demokratik davranışları sergileyen adaylara ve partilere gereken cevabı vermeleridir."