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El freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı

Gebze ilçesinde el freni çekilmeyen tır, yaklaşık 100 metre ilerleyerek kamyon sürücüsüne çarptı. Kamyon ile tır arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 42 GV 105 plakalı tırı ile fabrikaya gelerek güvenlik noktasında araçtan indi. Bu sırada el freni çekilmeyen tır hareket ederek, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra fabrika içindeki 81 BT 573 kamyona çarparak durdu. Bu sırada aracın önünde bulunan sürücüsü Zeki B ise kamyon ile tır arasında sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Zeki B., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeki B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, kaza, acil

22 Mar 2024 - 13:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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