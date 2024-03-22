AKP'li başkan vatandaşı tehdit etti: Bize oy vermezseniz aç kalırsınız
AKP Merzifon İlçe Başkanı avukat Abdullah Şahin, "Siyasi istikrar bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir” diyerek vatandaşı adeta tehdit etti. Şahin görüntülerini SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz paylaştı...
AKP Merzifon İlçe Başkanı avukat Abdullah Şahin partisinin seçim çalışmaları kapsamında vatadaşa hitap etti. Ancak eline mikrofonu alan Şahin, konuşmanın dozunu kaçırdı.
Seçmeni adeta açlıkla tehdit eden Şahin'in görüntülerini SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz " AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Avukat Abdullah Şahin, 'Eğer siyasi istikrar bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir' diyerek, vatandaşı tehdit ediyor. Açık açık 'Bize oy vermezseniz aç kalırsınız' diyor." notunu düşerek paylaştı.
"BİR GÜN O MAAŞLAR YATMAYABİLİR"
Sözkonusu videoda ise Şahin şunları dile getirdi:
“Eğer siyasi istikrar bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir” diyerek, vatandaşı tehdit ediyor. Açık açık “Bize oy vermezseniz aç kalırsınız” diyor.
Birgün paranın gelmediğini görürsek bankamatikten o zaman anlarız ki bu paranın gelemesi çok önemli bir şeymiş.
Güneşin doğması nasıl önemli bir şey o paranın bankamatikten gelmesi de önemli bir şey.
O para gelmeyebilir mi? Evet arkadaşlar o para bir gün gelmeyebilir bankamatikten. Az bulduğunuz emekli maaşı da gelmeyebilir, çok bulduğunuz memur maaşı da gelmeyebilir.
Niçin gelmeyebilir? Eğer ülkemizdeki düzen bozulursa, istikrar bozulursa hükümetimiz bir adım geri giderse maaşınız da gelmeyebilir. Geçiminiz de daralabilir."
Kaynak: sözcü
22 Mar 2024 - 18:32 - Siyaset
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kurt - İstanbul'a devletin bütün bakanları Murat Kurum'a destek için gitmiş, bakkal, lokanta, kahve, çarşı, pazar dolaşıyorlar. Cumhurbaşkanını hiç söylemiyorum. Devleti ne duruma soktuklarının farkında değiller. İmamoğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı dahil bütün bakanları istifa etmesi gerekir.
Mesut - Bu diktatör zihniyete yani AKP ve yandaşlarına oy verenler sorumludur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.