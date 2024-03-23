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Eski liman yolundaki trafik yoğunluğunun nedeni belli oldu!

Evyap’ta meydana gelen vinç kazasının ardından Derince Eski Liman Yolunda oluşan trafik yoğunluğunun nedeni yük transferi olduğu öğrenildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Eski liman yolundaki trafik yoğunluğunun nedeni belli oldu!
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Körfez ilçesinde geçtiğimiz hafta seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarpmıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken birçok konteyner da devrilmişti. Kazanın ardından Derince Eski Liman Yolunda oluşan yoğun trafiğe Evyap’ın konteynerları Safiport limanı üzerinden gemilere yüklemesinin neden olduğu öğrenildi. Transfer sebebiyle Derince Eski Liman Yolunda oluşan yoğun trafiğin kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

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Eski liman yolundaki trafik yoğunluğunun nedeni belli oldu!
# 2024

23 Mar 2024 - 15:42 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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