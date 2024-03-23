Eski liman yolundaki trafik yoğunluğunun nedeni belli oldu!

Körfez ilçesinde geçtiğimiz hafta seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarpmıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken birçok konteyner da devrilmişti. Kazanın ardından Derince Eski Liman Yolunda oluşan yoğun trafiğe Evyap’ın konteynerları Safiport limanı üzerinden gemilere yüklemesinin neden olduğu öğrenildi. Transfer sebebiyle Derince Eski Liman Yolunda oluşan yoğun trafiğin kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

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