Eski liman yolundaki trafik yoğunluğunun nedeni belli oldu!
Evyap’ta meydana gelen vinç kazasının ardından Derince Eski Liman Yolunda oluşan trafik yoğunluğunun nedeni yük transferi olduğu öğrenildi
Körfez ilçesinde geçtiğimiz hafta seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarpmıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken birçok konteyner da devrilmişti. Kazanın ardından Derince Eski Liman Yolunda oluşan yoğun trafiğe Evyap’ın konteynerları Safiport limanı üzerinden gemilere yüklemesinin neden olduğu öğrenildi. Transfer sebebiyle Derince Eski Liman Yolunda oluşan yoğun trafiğin kaç gün süreceği ise bilinmiyor.
23 Mar 2024 - 15:42 - Gündem
Mahreç Cihat Polat
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.440.658 gösterim gerçekleşti.
Üretim Personeli arıyoruz
Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.0554 341 35 01 YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.