Nihat Hatipoğlu cevapladı: Kaçak yayından maç izlemek günah mı?
Yıllardır televizyonlarda iftar ve sahur programları yapan Nihat Hatipoğlu’na ilginç bir soru geldi. Mert Mustafa Kaya isimli vatandaş, “Kaçak yayından maç izlemek günah mı?” diye sordu.
İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu, her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da sahur ve iftar programları yapmaya ve vatandaşların merak ettiklerini cevaplamaya devam ediyor.
KAÇAK YAYINLA MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?
Geçtiğimiz gün iftar programına gelen Mert Mustafa Kaya isimli genç, Hatipoğlu’na “Kaçak yayınla maç izlemek günah mı?" diye sordu.
“Bu işin günümüzde iki boyutu oluşmuş durumda. Kaçak yayın izleyenler yanlış anlamıyorsam üyeliklerin pahalılığından yakınarak bu yola başvuruyor” diyen Hatipoğlu, “Evet günümüzde pahalı olabilir, keşke daha uygun olsa ama pahalılığına rağmen ben sizlere kaçak yayın izleyin diyemem. Buna tevessül etmek doğru değil çünkü.” ifadelerini kullandı.
KANAL SAHİPLERİNE SİZİN İÇİN SESLENİYORUM
Hatipoğlu cevabına şöyle devam etti:
Bu yayıncının sahibi bu işe bir emek veriyor, para yatırıyor bir yatırım yapıyor” Emek verip gayret ediyor. Onların bu hukukunu emeğini çiğneyemeyin. Ama kanalın sahiplerine de sizin için sesleneyim bu işi biraz ucuzlatalım herkes izleyebilsin.
Video Kaynak: ATV
23 Mar 2024 - 15:51 - Gündem
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.440.658 gösterim gerçekleşti.
Üretim Personeli arıyoruz
Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.0554 341 35 01 YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.