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Nihat Hatipoğlu cevapladı: Kaçak yayından maç izlemek günah mı?

Yıllardır televizyonlarda iftar ve sahur programları yapan Nihat Hatipoğlu’na ilginç bir soru geldi. Mert Mustafa Kaya isimli vatandaş, “Kaçak yayından maç izlemek günah mı?” diye sordu.

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İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu, her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da sahur ve iftar programları yapmaya ve vatandaşların merak ettiklerini cevaplamaya devam ediyor.

KAÇAK YAYINLA MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?

Geçtiğimiz gün iftar programına gelen Mert Mustafa Kaya isimli genç, Hatipoğlu’na “Kaçak yayınla maç izlemek günah mı?" diye sordu.

“Bu işin günümüzde iki boyutu oluşmuş durumda. Kaçak yayın izleyenler yanlış anlamıyorsam üyeliklerin pahalılığından yakınarak bu yola başvuruyor” diyen Hatipoğlu, “Evet günümüzde pahalı olabilir, keşke daha uygun olsa ama pahalılığına rağmen ben sizlere kaçak yayın izleyin diyemem. Buna tevessül etmek doğru değil çünkü.” ifadelerini kullandı.

KANAL SAHİPLERİNE SİZİN İÇİN SESLENİYORUM

Hatipoğlu cevabına şöyle devam etti:

Bu yayıncının sahibi bu işe bir emek veriyor, para yatırıyor bir yatırım yapıyor” Emek verip gayret ediyor. Onların bu hukukunu emeğini çiğneyemeyin. Ama kanalın sahiplerine de sizin için sesleneyim bu işi biraz ucuzlatalım herkes izleyebilsin.

Video Kaynak: ATV

# Ramazan, iftar, Para

23 Mar 2024 - 15:51 - Gündem

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