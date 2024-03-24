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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
# acil

24 Mar 2024 - 09:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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