Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
24 Mar 2024 - 09:32 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.