MANSUR YAVAŞ'TAN CHP KARAMÜRSEL ADAYI AHMET ÇALIK'A TAM DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık'ı çok sevdiği ve yoğun seçim çalışmaları nedeniyle Karamürsel'e gelemediği için çektiği video ile destek verdi.
Açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş” Ankara’dan Karamürsel’e selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık seçildiğinde, kendisinin Karamürsel’de gerçekleştirmeye vaatlerde bulunan tüm projelere destekte bulanacağım. Bu vesileyle tüm Karamürsellilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.
24 Mar 2024 - 13:49 - Siyaset
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.