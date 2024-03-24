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MANSUR YAVAŞ'TAN CHP KARAMÜRSEL ADAYI AHMET ÇALIK'A TAM DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık'ı çok sevdiği ve yoğun seçim çalışmaları nedeniyle Karamürsel'e gelemediği için çektiği video ile destek verdi.

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MANSUR YAVAŞ'TAN CHP KARAMÜRSEL ADAYI AHMET ÇALIK'A TAM DESTEK
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Açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş” Ankara’dan Karamürsel’e selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık seçildiğinde, kendisinin Karamürsel’de gerçekleştirmeye vaatlerde bulunan tüm projelere destekte bulanacağım. Bu vesileyle tüm Karamürsellilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN CHP KARAMÜRSEL ADAYI AHMET ÇALIK'A TAM DESTEK
# Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Karamürsel Belediye  Başkan  Adayı Ahmet Çalık, destek, Ankara

24 Mar 2024 - 13:49 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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