MANSUR YAVAŞ'TAN CHP KARAMÜRSEL ADAYI AHMET ÇALIK'A TAM DESTEK

Açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş” Ankara’dan Karamürsel’e selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık seçildiğinde, kendisinin Karamürsel’de gerçekleştirmeye vaatlerde bulunan tüm projelere destekte bulanacağım. Bu vesileyle tüm Karamürsellilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.