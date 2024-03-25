Ahmet Talha, bir kez daha gurur yaşattı!

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, Down sendromluların olimpiyatı olarak adlandırılan, Trisome Games’te altın madalayayı Milli Judocumuz Ahmet Talha Erdem kazandı. Ahmet Talha, ülkesine ve şehrine bir kez daha gurur yaşattı. 73 kiloda yarışan Ahmet Talha, rakiplerini tek tek yenerek altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcumuz, uluslararası organizasyonda bir kez daha Mili Marşımızı okuttu.