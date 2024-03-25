Ahmet Talha, bir kez daha gurur yaşattı!
İzmitli Milli Sporcu Ahmet Talha Erdem, şehrimize bir kez daha gurur yaşattı. Antalya’da düzenlenen, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda altın madalyayı kazandı!
ALTIN MADALYANIN SAHİBİ
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, Down sendromluların olimpiyatı olarak adlandırılan, Trisome Games’te altın madalayayı Milli Judocumuz Ahmet Talha Erdem kazandı. Ahmet Talha, ülkesine ve şehrine bir kez daha gurur yaşattı. 73 kiloda yarışan Ahmet Talha, rakiplerini tek tek yenerek altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcumuz, uluslararası organizasyonda bir kez daha Mili Marşımızı okuttu.
25 Mar 2024 - 13:09 - Spor
Mahreç Ömer Lütfi Çelik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit41 - helal olsun tebrik ederim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.