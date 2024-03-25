Fırtına sonrası denizde kirlilik oluştu
Kocaeli'de fırtına ve yağışlı havanın ardından denizde kirlilik oluşurken, suyun rengi ise kahverengiye döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Kocaeli'de için havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı yönündeki uyarısının ardından bugün kentte yağış etkisini gösterdi. Öğleden sonra ise fırtına etkili oldu. Körfez'de bulunan Tütünçiftlik Sahili'nde yağışlı havanın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Fırtına sonrası denizde kirlilik de oluştu.
Valilik uyardı
Kocaeli Valiliği sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne’nin güney ilçelerinde) pazartesi günü 05.00 ile 21.00 saatleri arasında güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
25 Mar 2024 - 16:34 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.