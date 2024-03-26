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Muharrem Tutuş’un çöplerini İzmit Belediyesi temizledi

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, geçtiğimiz gün iftardan kalan çöpleri İzmit Belediyesi temizledi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Muharrem Tutuş’un çöplerini İzmit Belediyesi temizledi
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Ekonomik kriz derinleşirken tarihi 31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kaldı. Ramazan Ayı olması nedeniyle belediye başkan adayları da iftar programları düzenliyor. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş da, hemen hemen her akşam bir mahallede vatandaşlara iftar veriyor. Tutuş’un iftar yemeği verdiği bölgelerden birisi de Kireçocakları bölgesiydi. Kireçocakları sakinleriyle kahve buluşmasından önce Güreş Meydanı diye geçen Yenişehir Mahallesi, Demiralay Sokak’ta iftar veren Tutuş, vatandaşın fazla ilgi göstermemesi ve katılımın az olması nedeniyle iftara katılmadı.

ÇÖPLER ORTADA KALDI

Verdiği iftarda katılmayan Tutuş, ardından Kireçocakları bölgesinde bir kahvede seçim çalışmalarına devam etti. Fakat iftar yapılan alan adeta çöplük içinde bırakıldı. Her tarafa yemek kapları, plastik su ve ayran şişeleri yayılınca vatandaşlar da rahatsız oldu. Meydanın çöplük içinde bırakıldığını gören vatandaşlar iki gün sonra İzmit Belediyesi’ni aradı.

VATANDAŞ DURUMA İSYAN ETTİ

İzmit Belediyesi ekipleri bir ekip göndererek Muharrem Tutuş’un iftarından arda kalan çöpleri topladı. Tutuş’un bu davranışına tepki gösteren bazı vatandaşlar, “İftar yemeği veriyor, bakıyor katılım az kendisi gelmiyor. Her programı sosyal medyasından paylaşan Tutuş, ne hikmetse bu programı paylaşmıyor. Daha belediye başkanı seçilmeden, bırakın kenti temizlemeyi, ortalığı kirletmeye başladı. Çevre bilinci olamayan, kendi çöpünü temizlemeyen bir insan nasıl belediye başkanı olabilir? Böyle bir zihniyet olabilir mi?” diye konuştu.

# Muharrem Tutuş, İzmit belediyesi, seçim, oldu, Ramazan, çevre, AKP, iftar

26 Mar 2024 - 15:46 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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