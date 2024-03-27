Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı
Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 ZGY 59 plakalı otomobil ile E.K. hakimiyetindeki 41 TK 836 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki G.K. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen G.K., ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti.
27 Mar 2024 - 08:34 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.392.249 gösterim gerçekleşti.
Üretim Personeli arıyoruz
Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.0554 341 35 01 YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.