Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti
İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Mert P. karakola götürüldü. Murat P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
27 Mar 2024 - 09:52 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hodrimydn41 - Erenler mahallesinde mezarlığın karşısına bile alkol ruhsatı verdiler. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçmeyin,almayın,satmayın,satan yerden alışveriş yapmayın
N.yılmaz - alkolden vergi alanlar var
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.