Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti
Kartepe ilçesinden geçen Kule Dere simsiyah aktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı. Derenin kirliliğine sebep olan firmanın tespiti için çalışmalar sürüyor.
Kartepe Dumlupınar Mahallesinden geçen Kule Derenin siyah aktığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır'da olay yerine gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini çağırdı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de siyah akan derede inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Dairesi ekipleri, zabıta eşliğinde dereden numune aldı.
"Bugün mor renkte akıyor"
Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını ifade eden mahalle sakini Cüneyt Taş, "Bugün uzun süreli böyle mor renkte akıyor. Bunun pek çok sebebi olabilir ama fabrikanın deşarjından kaynaklanan bir renklenme bu. Şikayet ettik, inşallah bir netice alabiliriz" dedi.
"Eskiden balık tutuluyordu, şimdi fabrikaların kirliliğinden geçilmiyor"
Derede inceleme yapan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır ise, "Kule Deresinden sürekli atık su, pislik geçiyor. Her seferinde kamu kurumlarına haber veriyorum, geliyorlar numune alıyorlar ama bu sıkıntı çözülmüyor. Bu konunun, çözüm odaklı olmasını istiyoruz. Bu derenin berrak akmasını talep ediyoruz. Eskiden balık tutuluyordu, şu anda pislikten, kokudan, fabrikaların hava kirliliğinden geçilmiyor. Bu konuda şikayetçiyiz" diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği ekipleri kirliliğin kaynağının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
27 Mar 2024 - 12:33 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.392.249 gösterim gerçekleşti.
Üretim Personeli arıyoruz
Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.0554 341 35 01 YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.