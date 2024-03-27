Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti

Kartepe Dumlupınar Mahallesinden geçen Kule Derenin siyah aktığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır'da olay yerine gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini çağırdı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de siyah akan derede inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Dairesi ekipleri, zabıta eşliğinde dereden numune aldı.

"Bugün mor renkte akıyor"

Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını ifade eden mahalle sakini Cüneyt Taş, "Bugün uzun süreli böyle mor renkte akıyor. Bunun pek çok sebebi olabilir ama fabrikanın deşarjından kaynaklanan bir renklenme bu. Şikayet ettik, inşallah bir netice alabiliriz" dedi.

"Eskiden balık tutuluyordu, şimdi fabrikaların kirliliğinden geçilmiyor"

Derede inceleme yapan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır ise, "Kule Deresinden sürekli atık su, pislik geçiyor. Her seferinde kamu kurumlarına haber veriyorum, geliyorlar numune alıyorlar ama bu sıkıntı çözülmüyor. Bu konunun, çözüm odaklı olmasını istiyoruz. Bu derenin berrak akmasını talep ediyoruz. Eskiden balık tutuluyordu, şu anda pislikten, kokudan, fabrikaların hava kirliliğinden geçilmiyor. Bu konuda şikayetçiyiz" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği ekipleri kirliliğin kaynağının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.