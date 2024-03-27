- G:

TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza alanındaki müdahaleleri havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı
TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden 41 FM 831 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 1'i ağır 17 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı
TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı
# sağlık, Ankara, acil, kaza

27 Mar 2024 - 14:37 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.392.249 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KANDIRA İLÇESİ DEPO, İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI Resmi İlandır mask
KANDIRA İLÇESİ DEPO, İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI
25 KALEM BASILI FORM VE ETİKET ALIMI Resmi İlandır mask
25 KALEM BASILI FORM VE ETİKET ALIMI
ÇAYIROVA, DARICA, GEBZE İLÇELERİ MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TADİLAT VE SU İZOLASYONU İNŞAATI Resmi İlandır mask
ÇAYIROVA, DARICA, GEBZE İLÇELERİ MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TADİLAT VE SU İZOLASYONU İNŞAATI
T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI Resmi İlandır mask
T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI
TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı mask
TEM'de can pazarı: 1'i ağır 17 yaralı
Patlayan NATO boru hattı Sapanca Gölü'nü akaryakıta bürüdü mask
Patlayan NATO boru hattı Sapanca Gölü'nü akaryakıta bürüdü
Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti mask
Dere simsiyah aktı, ekipler harekete geçti
Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti mask
Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti
Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı mask
Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı
Muharrem Tutuş’un çöplerini İzmit Belediyesi temizledi mask
Muharrem Tutuş’un çöplerini İzmit Belediyesi temizledi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL