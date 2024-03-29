Erdoğan’dan Erol Ölmez’e “Dur ulan dur”

Burçak - Bir de eskileri hatırlayın. Ben hiç hatırlamıyorum böyle sokak ağzı literatürü ile konuşan bir parti mensubu kişiyi. Çoğu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Atışmalar bile saygı çerçevesi içersinde olurdu. Ey gidi nerden nereye