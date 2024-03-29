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Erdoğan’dan Erol Ölmez’e “Dur ulan dur”

Dün gerçekleştirilen Kocaeli Mitinginde adayların elini kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan sıra Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e “Dur ulan dur” dediği görüldü.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri

Dün gerçekleştirilen Kocaeli Mitinginde adayların elini kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan sıra Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e “Dur ulan dur” dediği görüldü.
# erol ölmez, Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan, kocaeli mitingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan

29 Mar 2024 - 06:22 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(19)
21

Eroldemirbek - Seçmen rümuz a cevap : yoruma cevabı: sen kafanı anlamak için yorma boşver .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 11:53
20

Burçak - Bir de eskileri hatırlayın. Ben hiç hatırlamıyorum böyle sokak ağzı literatürü ile konuşan bir parti mensubu kişiyi. Çoğu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Atışmalar bile saygı çerçevesi içersinde olurdu. Ey gidi nerden nereye

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Mart 11:51
17

Veli - Kandıralı kaymaklı manda yogurtu götürseydi böyle olmazdı buadam kazansa makamda buna kim saygı gösterir

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 30 Mart 01:52
15

Yurttaş - Ak Partinin adayları hepsi birbirinden tuhaf. Ak parti adam bulamıyor.

Yanıtla . 15Beğen . 4Beğenme 29 Mart 16:33
11

Eroldemirbek - HEPİMİZ GANDIRALIYIZ HİÇ BİRİMİZ ULAN DEĞİLİZ , ERDOĞANA OY VERMEYECEĞİZ .

Yanıtla . 53Beğen . 6Beğenme 29 Mart 11:12
10

Eroldemirbek - KANDIRALI KİBARDIR ULAN DEMEZ SEN DE DUR ERDOĞAN DİYEREK OY VERMEYECEKLERDİR .

Yanıtla . 47Beğen . 6Beğenme 29 Mart 11:09
09

Eroldemirbek - kandıralılar bu ulan diye hitap etmenin bedelini ödeteceklerdir , seçim günü erdoğan sen de dur diyecekler ve oy vermeyecekler bize ulan diyene oy yok GANDIRALI EROL DEMİRBEK

Yanıtla . 44Beğen . 5Beğenme 29 Mart 11:08
08

Vatansever - BEN UTANMAKTAN YORULDUM!1!!!!! SEVİYE, ÜLKENİN NİÇİN BU HALLERDE OLDUĞUNUN KANITI.

Yanıtla . 39Beğen . 2Beğenme 29 Mart 11:06
06

Emekli - AKP IL BASKANI BU HAREKETE SOYLECEK BIR LAFIN OLMAZMI.ORADA HORLANAN SENIN IL BASKANLIGINI YAPTIGIN BU SEHIRIN VATANDASI VE BIR ILCENIN BELEDIYE BASKAN ADAYI. SOYLEYEMEZSIN CUNKI O KOLTUKTA OTURAMAZSIN.

Yanıtla . 39Beğen . 3Beğenme 29 Mart 09:25
05

Eroldemirbek - ulan lafı kötü bir hitap tarzı değildir, SÖYLEYENE GÖRE !! NORMALDİR.

Yanıtla . 15Beğen . 12Beğenme 29 Mart 09:14
18

Eroldemirbek - @Eroldemirbek 05 nolu yoruma cevabı: sen kafanı anlamak için yorma boşver .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 01:58
14

Seçmen - @Eroldemirbek 05 nolu yoruma cevabı: seninde bir söylediğin diğerini tutmuyor ayni sutunda bir vuruyor bir övüyon ne iş anlayan varmı

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 29 Mart 15:41
07

Vatandaş - @Eroldemirbek 05 nolu yoruma cevabı: O makama yakıştırabildiysen bravo sana.

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 29 Mart 11:03
03

İzmitli - Atlamış saf adam heyecandan elini kaldırmış

Yanıtla . 21Beğen . 3Beğenme 29 Mart 08:25
12

İsmet Ö. - @Bölük Dur 01 nolu yoruma cevabı: Burada kandıraliya ne demek istiyor.

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 29 Mart 11:15
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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