Erdoğan’dan Erol Ölmez’e “Dur ulan dur”
Dün gerçekleştirilen Kocaeli Mitinginde adayların elini kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan sıra Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e “Dur ulan dur” dediği görüldü.
Dün gerçekleştirilen Kocaeli Mitinginde adayların elini kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan sıra Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e “Dur ulan dur” dediği görüldü.
29 Mar 2024 - 06:22 - Gündem
Mahreç Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Eroldemirbek - Seçmen rümuz a cevap : yoruma cevabı: sen kafanı anlamak için yorma boşver .
Burçak - Bir de eskileri hatırlayın. Ben hiç hatırlamıyorum böyle sokak ağzı literatürü ile konuşan bir parti mensubu kişiyi. Çoğu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Atışmalar bile saygı çerçevesi içersinde olurdu. Ey gidi nerden nereye
Türk - Yine bir rezillik daha,
Veli - Kandıralı kaymaklı manda yogurtu götürseydi böyle olmazdı buadam kazansa makamda buna kim saygı gösterir
Ger 14 - NE GUZEL OLMUS.
Yurttaş - Ak Partinin adayları hepsi birbirinden tuhaf. Ak parti adam bulamıyor.
5441 - Makarna tarifi yoğurtlu makarna
Eroldemirbek - HEPİMİZ GANDIRALIYIZ HİÇ BİRİMİZ ULAN DEĞİLİZ , ERDOĞANA OY VERMEYECEĞİZ .
Eroldemirbek - KANDIRALI KİBARDIR ULAN DEMEZ SEN DE DUR ERDOĞAN DİYEREK OY VERMEYECEKLERDİR .
Eroldemirbek - kandıralılar bu ulan diye hitap etmenin bedelini ödeteceklerdir , seçim günü erdoğan sen de dur diyecekler ve oy vermeyecekler bize ulan diyene oy yok GANDIRALI EROL DEMİRBEK
Vatansever - BEN UTANMAKTAN YORULDUM!1!!!!! SEVİYE, ÜLKENİN NİÇİN BU HALLERDE OLDUĞUNUN KANITI.
Emekli - AKP IL BASKANI BU HAREKETE SOYLECEK BIR LAFIN OLMAZMI.ORADA HORLANAN SENIN IL BASKANLIGINI YAPTIGIN BU SEHIRIN VATANDASI VE BIR ILCENIN BELEDIYE BASKAN ADAYI. SOYLEYEMEZSIN CUNKI O KOLTUKTA OTURAMAZSIN.
Eroldemirbek - ulan lafı kötü bir hitap tarzı değildir, SÖYLEYENE GÖRE !! NORMALDİR.
Eroldemirbek - sen kafanı anlamak için yorma boşver .
Seçmen - seninde bir söylediğin diğerini tutmuyor ayni sutunda bir vuruyor bir övüyon ne iş anlayan varmı
Vatandaş - O makama yakıştırabildiysen bravo sana.
Rei̇s - Kandıralı sen de dur :))
İzmitli - Atlamış saf adam heyecandan elini kaldırmış
Türk - Şaka yaparken bile , zamlar yağdı
Bölük Dur - Bölük dur. Kandıralı, dur ulan dur.:)
İsmet Ö. - Burada kandıraliya ne demek istiyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.