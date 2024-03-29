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CHP'liler Hürriyet'in bu videosunu paylaşıyor

CHP'liler Dem Parti iddiaları üzerine Hürriyet'in mecliste gazi sayılmayanlar için yaptığı konuşulmaları içeren bir video paylaşıyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri

İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Belsa Plaza önünde geçtiğimiz günlerde Büyük Halk iftarı programı düzenledi. Programa Dem İl Başkanı Av. Nuri Tan ile DEM Milletvekili Adayı Av.Kureyş Bilgiç’in katılması üzerinden DEM Parti ile ittifak iddialarını iktidar kanadı Hürriyet'e yüklendi. Hürriyet'e gelen tepkiler üzerine CHP'liler "Dem Partiyle ilişkilendirilen Hürriyet bakın gazi sayılmayanlar için TBMM'de nasıl mücadele vermiş" sözleriyle bir video paylaştı. Videoda Hürriyet'in gazı sayılmayan askerlerimiz için mecliste verdiği mücadeleler gösterildi.
# İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet, DEM Parti, büyük, chp, iktidar, Fatma Kaplan Hürriyet

29 Mar 2024 - 09:50 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(6)
08

Peçetede Kağıttır - Hürriyetin kürsü önünde aglamacalı yazısı yine çok fazlaca gazeteyi zorlamaca yapmış

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 00:11
06

Izmitli - fatma hürriyet kaplan,,, gerçekten çalışkan,başarılı dürüst bir başkan..bunca zamana kadar akp ye oy veriyordum..bu seçimde de hürriyet inşallah alacak..çakalllar avucunu yalayacak

Yanıtla . 9Beğen . 5Beğenme 29 Mart 15:02
02

Partili - Bırakın bu işleri biz milletvekilliği zamanında verdiği önergeyi konuşmuyoruz biz izmit belediye başkanlığını konuşuyoruz dem partililerle iftarda beraber oruç açıyorlar dem partililer orda olduğuna göre destekleyecekler izmit halkı bu fotoğrafı görüyor fatma başkana tepkiler çığ gibi büyüyor kaybetmesi için gereğini yapacaklardır.

Yanıtla . 3Beğen . 19Beğenme 29 Mart 10:44
05

Tatanga - @Partili 02 nolu yoruma cevabı: Dem partililer bu şehirde yaşamıyor mu niye fazla görüyor sunuz elbette dem iyi MHP AKP'den oy verenler olacaktır bunu engellemek zor

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 29 Mart 13:45
04

Körfezli - @Partili 02 nolu yoruma cevabı: Ha siktir ordan. AKP kaybedeceğini anlayınca nerelere nasıl salça olup saldırsam diye uğraşıyor şuan. Son çırpınışlar bunlar. Kaybedeceğinizi anlayınca, hikayeler yazarak suçlamalra girdiniz yine. En iyi bildiğiniz işler bunlar. Bakın işinize.

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 29 Mart 11:58
03

Devam Ediyor..... - @Partili 02 nolu yoruma cevabı: Eeeee, korku büyüdükçe iftiralar, algı yaratmalar, uyduruk karalamalar artar. Bu işin uzmanlarını da herkes bilir zaten. Üstelik kimlerin kimlerle aynı yollarda el ele yürüdüğünü de.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 29 Mart 11:58
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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