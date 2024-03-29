CHP'liler Hürriyet'in bu videosunu paylaşıyor

İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Belsa Plaza önünde geçtiğimiz günlerde Büyük Halk iftarı programı düzenledi. Programa Dem İl Başkanı Av. Nuri Tan ile DEM Milletvekili Adayı Av.Kureyş Bilgiç’in katılması üzerinden DEM Parti ile ittifak iddialarını iktidar kanadı Hürriyet'e yüklendi. Hürriyet'e gelen tepkiler üzerine CHP'liler "Dem Partiyle ilişkilendirilen Hürriyet bakın gazi sayılmayanlar için TBMM'de nasıl mücadele vermiş" sözleriyle bir video paylaştı. Videoda Hürriyet'in gazı sayılmayan askerlerimiz için mecliste verdiği mücadeleler gösterildi.