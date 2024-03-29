CHP'liler Hürriyet'in bu videosunu paylaşıyor
CHP'liler Dem Parti iddiaları üzerine Hürriyet'in mecliste gazi sayılmayanlar için yaptığı konuşulmaları içeren bir video paylaşıyor
İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Belsa Plaza önünde geçtiğimiz günlerde Büyük Halk iftarı programı düzenledi. Programa Dem İl Başkanı Av. Nuri Tan ile DEM Milletvekili Adayı Av.Kureyş Bilgiç’in katılması üzerinden DEM Parti ile ittifak iddialarını iktidar kanadı Hürriyet'e yüklendi. Hürriyet'e gelen tepkiler üzerine CHP'liler "Dem Partiyle ilişkilendirilen Hürriyet bakın gazi sayılmayanlar için TBMM'de nasıl mücadele vermiş" sözleriyle bir video paylaştı. Videoda Hürriyet'in gazı sayılmayan askerlerimiz için mecliste verdiği mücadeleler gösterildi.
29 Mar 2024 - 09:50 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.
KÖSEKÖY'DE KURULMAKTA OLAN H.BETON TESİSİ İÇİN TESİS ŞEFİ ARANIYOR
İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis veya Jeoloji Mühendisi. Kartepe ilçesinde oturmak tercih sebebidir. En az 10 yıl iş deneyimi aranır.0532 691 11 07 0530 545 45 63
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Peçetede Kağıttır - Hürriyetin kürsü önünde aglamacalı yazısı yine çok fazlaca gazeteyi zorlamaca yapmış
Izmitli - fatma hürriyet kaplan,,, gerçekten çalışkan,başarılı dürüst bir başkan..bunca zamana kadar akp ye oy veriyordum..bu seçimde de hürriyet inşallah alacak..çakalllar avucunu yalayacak
Fatma - yalan diyenin
Partili - Bırakın bu işleri biz milletvekilliği zamanında verdiği önergeyi konuşmuyoruz biz izmit belediye başkanlığını konuşuyoruz dem partililerle iftarda beraber oruç açıyorlar dem partililer orda olduğuna göre destekleyecekler izmit halkı bu fotoğrafı görüyor fatma başkana tepkiler çığ gibi büyüyor kaybetmesi için gereğini yapacaklardır.
Tatanga - Dem partililer bu şehirde yaşamıyor mu niye fazla görüyor sunuz elbette dem iyi MHP AKP'den oy verenler olacaktır bunu engellemek zor
Körfezli - Ha siktir ordan. AKP kaybedeceğini anlayınca nerelere nasıl salça olup saldırsam diye uğraşıyor şuan. Son çırpınışlar bunlar. Kaybedeceğinizi anlayınca, hikayeler yazarak suçlamalra girdiniz yine. En iyi bildiğiniz işler bunlar. Bakın işinize.
Devam Ediyor..... - Eeeee, korku büyüdükçe iftiralar, algı yaratmalar, uyduruk karalamalar artar. Bu işin uzmanlarını da herkes bilir zaten. Üstelik kimlerin kimlerle aynı yollarda el ele yürüdüğünü de.
özizmitli - helal olsun ....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.