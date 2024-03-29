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Kaza içinde kaza

Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla atarak, park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada 3 araçta da maddi hasar meydana geldi, takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza içinde kaza
Kaza içinde kaza
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Kaza, Serdar Mahallesi Sultan Murat Caddesi ile Emek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 41 AFJ 344 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile B.N.T. hakimiyetindeki 34 U 0671 plakalı Honda otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma vuran otomobil takla atıp, park halindeki başka otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sürücü B.N.T. ile yolcu M.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# kaza, acil, sağlık, Serdar Mahallesi

29 Mar 2024 - 11:05 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - DELİ GİBİ ARAÇ KULLANMAK MARİFET DEĞİLDİR ,

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Mart 11:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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