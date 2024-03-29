CÜBBELİ AHMET HOCA 'DAN SEÇİM FETVASI! "ONLARA OY VERİRSENİZ CAİZ DEĞİL"
Geçtiğimiz günlerde İsmailağa Cemaati'nden kovulan 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki çeken bir seçim fetvası geldi.
Ünlü, bir video yayınlayarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili olarak Ünlü, "Şu anda Cumhur İttifakı’nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet adaylarına özellikle CHP'yi, DEM'i, teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen geçtiğimiz günlerde de İsmailağa cemaatinden atılan Ahmet Mahmut Ünlü, son açıklamalarıyla gündeme oturdu. Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Cumhur İttifakı dışında kalan partilere oy vermenin caiz olmadığı yönünde çarpıcı ifadeler kullandı.
'CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİ PARTİLERE OY VERMEK CAİZ DEĞİL'
Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi bir video yayınlayarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti. Videoda, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin adaylarına oy vermenin günahkâr olmak anlamına geldiğini savundu ve Cumhur İttifakı'na oy vermenin ise vacip olduğunu belirtti.
'GÜNAHKAR OLUR VE AZABA GİDER'
Videoda, Ünlü'nün, "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur. Şu anda Cumhur İttifakı’nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı’na kaybettirip CHP’yi, DEM’i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım." şeklindeki sözleri dikkat çekti.
29 Mar 2024 - 22:17 - Gündem
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(56 )
Vatansever ! - ateistler bile Allahtan sizden çok korkuyor , onun adına yalan konusmuyor en azından..
Doğrucu - Sana ne kaedeşim millet kimi beğenirse ona oy verir. Düşün artık şu milletin yakasından.
Geri Zekalı - SİYASET YAPMA YAPACAKSAN HAZIR KOVULMUŞKEN BİR PARTİ DE SEN KUR CÜPPELİ DİN TACİRLERİ
Vicdan - Beleş yaşayıp din pazarlayarak gündem olanları halkımız artık görsün.Kendi içlerinde hasetler.
Deli Ormanlı - Hoca vebal almış müslüman gidip oy atmaz bugün siyasetçinin amentüsü yalan olmuş bir müslüman yalan söyleyeni nasıl destekler bunların hepsi dinden çıkmış.
Söz - Cübbeli sen cehenneme gideceksin kayışı kopardın
Cafer Güneş - Cübbeli senin ne dalaveracı olduğunu anlayınca, takıldığın dergah bile sana tekmeyi bastı.Jet Fadıl 'in caprice gold otellerinde bu adam güvenilir dedin, reklamdan milyonları cukkaladın, sen önce o insanların hakkına nasıl girdin onun hesabını ver!!!
Eroldemirbek - hoca sen TÜRK soylusun ağzınla kuş tutsan iktidar sana bir şey vermez .
Engin - Cübbeli ne derse zıttını yapın, emin olun feraha kavuşursunuz
Sakıncalı Piyade - Yalancı yobaz hadi oradan sana mı kaldı kimin kime oy vereceğini sorgulamak ve söz söylemek.
Ayhan - Hadi ordan şarlatan.
Muharrem - ben buradan neler konuşur neler yazarımda işte hepsi artı 18 olacağı için hem yayınlamazlar yayınlasalar bile yayınlayan bu platforum ceza alır o yüzdende ben aile terbiyemi takınarak elimden geldiği kadar terbiyeli yazacağım ulan ben metri
s 1 nolu T tipi kapalı ceza evinde yattığım ve koğuş sorumlusu olduğum dönem içersinde bu cübbeli ahmet dedikleri aile terbiyesi almamış o dönem jetsikilerle deniz kenarlarında mankenlerle fingirdeşen bu cübbeli denen bu zaatta metris ceza evinde idi bu cübbeli revir koğuşunda yatıyor revir koğuşunun kapısı sabah 06 30 acılıp akşam da 19 da kapanıyordu ve cübbeli denen bu zaat sürekli ceza evi maltasında koridorunda geziyordu biz ailemiz e telefon açmak için ceza evindeki koridorlara çıktığımızda bu cübbeli ile karşılaşıyordum bulunduğum sorumlusu olduğum koğuşumda çok garibab vardı ve cübbeliye garibanlara yardım etmesi için rica ettim o şerefsizde hadi hadi allah versin deyip beni başından yolladı aziz yıldırım da vardı o dönem orada allah binlerce kez razsı olsun ki o aziz yıldırımdan garibanlar için cay şeker deterjan permatik telefon kartı tütün mamülleri yollardı bu cübbeli öleceğim dese bir yudum su vermem o kansız a ulan bir söz vardır kılda keramet olsa oramızda buramızda çıkmazdı cenabı rabbimizi kandırmaya çalışanların ahirette yanar iken yardım çığılıklarını duyacağım için çok mutluyum hangi kutsal kitapta din ile siyaset bir yerdedir ki hırıstiyanlarda bile yok
Halk - Ağzına sağlık emmi
Eroldemirbek - :)
Ev Sahibi - Müslüman oy verdiği kişinin yaptıklarından da sorumludur. O yüzden seçtiği kişiye dikkat etmelidir.
Başörtüsüyle okula gidemeyenleri, yemin töreninde oğlunun yanında olamayan anneleri, meclisten kovulan milletvekillerini unutma !!! Onların hesabı sorulurken sende sırada olma..
Poyraz - İsraile silah ve gıda satanlarıda unutma oradaki masumları katledenler kadar vebal var değilmi
Unutma - 28 şubatta onca yaşanan olayları çok çabuk unutmuşsun. Elinde telefon var geriye dönük bir araştırı ver istersen.
Ne Anlatıyorsunuz? - Bak kardeşim, o söz ettiğiniz yemin törenlerinden birine (Keşan'da) başörtümle gittim. Zaten bir kaç hafta önce görüşe gittiğimizde, komutan baş örtüsünde problem olmadığını ancak türbanlı, peçeli, yüzü kapalı gelinmemesini söylemişti. Yani ilaa rahibe kılığını mı tercih ediyordunuz anlayamadım.
Serkan - Ünlü şovmen yine espirisini yapmış
Burçak - Hocalığını bıraktım , eğer adam ve vicdanlı bir insan olsaydın. Vatandaşı , çocuk çocuğuna gıda alamazken , ekranlara çıkıp onların parası ile zıkkımlandıkları gıdaları öneriyorum diyenlere karşı çıkar. Kul hakkı yetim hakkı insan hakkı yemeyin. Devletin malını soymayı bırakın günahtır. Bu toprakları korumamak ilk elden peşkeş çekmek günahtır derdin. Asıl günah senin buraya çıkıp terbiyesizlik yapmandır. Asıl günah ağzını açmana fırsat verenlerdir. Dilerim bütün cemaatler birbirini tüketerek yok olur. Şu an da zaten kanunen de suçtur. Tekke ve zaviyeler kanunlarına göre
Savci - Doğru söyle la cubbeci sana bu ( fetva ) pardon açıklama için kaç para verdiler la...sen para almadan girmessin böyle toplara. Bu işlere de bulastin ya. Sende dur bir kenarda.
Savci - Tamam lan cübbeci...ben CHP ye oy veriyorum 30 senedir, Günahkar olur ve azaba giderim.sarlatan hadi lan ordan...yanmaz kefen, musibetten koruyan terlik, daha dün, kabirden bir adam çıksa sorguya melekler götürürse adam desekki ben nakşibendi tarikatının halidiye kolundanim dese adamı serbest bırakırlar diyen sen değil misin! Sen paygamberler gibi gayipten haberler veriyorsun...senin yanında biz varya başka partilere oy verenler, cennetin baş köşesinde olacağız....buna emin ol...seçmende rahat olun böyle cahil din tüccarlarina itibar etmeyin...
Kuram - Hoca kılığına girmiş bu zat ingiliz ve yahudiler adına çalışan bir ajandır Emir komuta merkezleri aynıdır
Poyraz - Bu din tüccarı ömrü hayatında 1 gün bile vatan için çalışmış mı malesef malları kandırarak altınlarını söğüşleyerek saraydaki gibi lüks içinde yaşıyor
Din Tacirleri - CHP ye oy vermeyi düşünmeyenler böyle insanları ayrıştıran din tüccarlarının seslerinin kısılması için lütfen kazanmaya en yakın adaya Atasoy Bilgin ve ilçe CHP adaylarına oylarınızı verin,Ortadoğu karanlığına sürüklenmemek için çocuklarımızın geleceği için sorumlu olduğumuzu unutmayalım.
Eroldemirbek - chp önce doğru dürüst muhalefet olmayı öğrensin zekasını geliştirsin sonra. bunca yıl verdiğim oylr bize akp nin kazığı olarak geri geldi oylarımı alan chp işe yaramadı uyudu .
Osman Han - Şimdi kime oy vereceğimiz anlaşıldı. Tarikatlardan ve meczublardan kurtulmanın yolu bunları destekleyen partilere oy vermemektir.
Vatandaş - Kuranı Kerimi yakıp, Müslümanları ve İslam dinini aşağılayanlarla birlik olup onay verenlere diyecek bir şeyin varmıdır.
Sabahattin Basmacı - hoca lakaplı riyakar acaba sen hangi dine mensupsun çok merak ediyorum.
Emekli - Bu adam münafık yahu
Izmitli - Hocam seni dinlemek caiz mi?
ramco - sizin gibiler yüzünden insanlar dinden soğudu.İslam dini sizin yaşadığınız şu anki düzene çanak tutacak bir din değil.
ramco - ne oldu hacı öyle bir ayet mi geldi?
GARİBAN - Şu fetva yı başka ülke de böyle verseniz düşünce özgürlüğüne müdahale diye cezası var. AKP eski bakanların Zarrap la birlikte ispatlı rüşvet çarkı çıktı bu kişiler birşey dedimi, Akara takara deyip Kuran ımızla dalga geçenlere birşey dendimi, Denmedi gibi ödül olarak Ateşe yapıldı. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, adaletsizlikler meydana geliyor, israf meydana geliyor, KPS siz eleman alınıp direk memur yapılıyor ve kul hakkı yeniliyor. bu gibi durumlara Fetva veriyorlar mı. Geçmiş te de bizlere bu şekilde diyenler vardı. Güzel dinimizden insanları soğutmaya çalışıyorlar. Yazık inan çok yazık. Bunu sağ bir seçmen olarak söylüyorum. İzmit te ben Fatma hanımı beğeniyorum ona vereceğim. Büyükşehirde Sayın Büyükakına verebilirim. Meclis üyeliğinde İzmit te Saadet partisine vereceğim.
İzmit Li - Kuran ın hangi ayetinde veya suresinde yazıyor akp ye oy vermeyen günahkar dır.Sözde hoca özde ne olduğu belirsiz Allah ın kitabında yasakladığı zina,faiz,eş cinsellik,alkol,hırsızlık ve bunun gibi bir çok şeyi kanun olarak çıkartan akp ye oy vermek mi bizi günahkar olmaktan çıkartacak ?
Ali Velincu - Zübük filmi çok güzeldi.
Kocaeli Sevdalısı - Sırf bu fetva bile bunlara cesaret veren akp yi devirmeye en yakın CHP adaylarına vermemiz için yeterlidir.Oyum dürüst,temiz,şaibesi olmayan Atasoy Bilgin ‘edir.
Eroldemirbek - chp yüzünden 22 yıldır şu çektiklerimiz . EKMELEDDİN chp ye aday olacak kişi mi ? neymiş bahçeli önermiş. başta bu gerisini sen düşün akp nin her tuzağına düşen uyuyan bir chp DAHA MUHALEFET OLAMAMIŞ iktidar her istediğini yapmış bir itiraz bile etmemiş ülke istila edilmiş başka bir muhalefet olsa ülkeyi ayağa kaldırırdı vatanın şehit kanı ile sulanmış toprakları araba yahudiye satıldı chp utanma duygusu olsa kendine fesih ederdi. akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş ankaradan istanbula yürüdüğü ile kaldı .
Rıfkııı - Hoca olsaydın birazda faizden bahsederdin...
Adnan - BEN BİR İZMİTLİ OLARAK HOCANIN AZ BİLE SÖYLEDİNE İNANANLARDANIM ULAN KIRMIZI KÖCAELİ TÖRÖRÜSLERLE BİRLİKTE OLAN PARTİYE BEN YANIZCA VERSEM VERSEM GÜBREMİ VERİRİM
Turanoğlu - Ha yaşa hocam
Padişahim Çok Yaşa - Aynısını pandemide yaptı hükümete çalışıyor aşı olun fetva verdi ama sonra bir özür bile dilemedi laf salatası birde Allah'ı alet ediyorlar sizin inandiginiz din buysa ben yokum
Barbaros - Ulan utanmaz arlanmaz milleti dinden soguttunuz.
Eroldemirbek - siz siyaseti cukkalı hocadan daha iyi mi biliyorsunuz itiraz etmeyin .
Sandık Iyidir - Vay su kurnazı
Eroldemirbek - cukkalı ahmet hocamız , cemaati tarafından dışlanması sonrasi bir de iktidardan dışlanmamak için kendi çapında siyaset yapıyor. idare edin .
Veli - Kimse demiyo bu adam nereden pra kazıyo ne iş yapar ülkenin düştüğü durumlara bak hoca lakaplı sahtekarlara kaldık
Eroldemirbek - cukkalı ahmet hocayı size yedirmeyiz ,
Geri Zekalı - din tüccarlari şimdide siyasi tüccar oldu
Usta - Bu zihniyet kardeşi kardeşe kırdırır Allah ıslaetsin
Kocaelisporlu - Doğru söylemiş ağzına sağlık siz demlenmeye devam edin önce vatan
Ne Anlatıyorsunuz? - 07 Kocaelisporlu, komiklik mi yaptığını sanıyorsun "önce vatan" diyerek? Biraz daha uğraşılsa tüm vatan satılacak, hala farkında değil misin? Topraklarımız arabistana döndü, uyan be!
Türkiyem Canım Benim - Bu adam nasıl zengin oldu.
Koc sabancı değil
Kaynak nereden geliyor.
Yunanistanda jet sky le geziyordu.
Bilime inanan i san bunların peşinden gitmez sürekli yakan söylüyor
M. Karali - Babadan zengin bu zat. Sonradan edinilmiş bi zenginlik yok .
Vatandaş - Allah seni bildiği gibi yapsın emi,din tüccarı.
Yurtsever - MAALESEF YOBAZLAR DİNİDE YOBAZLAŞTIRDILAR....
Kullar Ali - KARŞILIĞI NASIL BİR KEMİK ?!
Hey-sen - Ulan cübbeli Cumhur ittifakına oy vermek farzmıdır,İnadına CHP YE OY VERECEĞİZ.
Vatandaş - Böyle fetvalarla ülkeyi tümden dinsiz yapacaksınız.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.