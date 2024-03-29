CÜBBELİ AHMET HOCA 'DAN SEÇİM FETVASI! "ONLARA OY VERİRSENİZ CAİZ DEĞİL"

Ünlü, bir video yayınlayarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili olarak Ünlü, "Şu anda Cumhur İttifakı’nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet adaylarına özellikle CHP'yi, DEM'i, teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen geçtiğimiz günlerde de İsmailağa cemaatinden atılan Ahmet Mahmut Ünlü, son açıklamalarıyla gündeme oturdu. Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Cumhur İttifakı dışında kalan partilere oy vermenin caiz olmadığı yönünde çarpıcı ifadeler kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİ PARTİLERE OY VERMEK CAİZ DEĞİL'

Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi bir video yayınlayarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti. Videoda, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin adaylarına oy vermenin günahkâr olmak anlamına geldiğini savundu ve Cumhur İttifakı'na oy vermenin ise vacip olduğunu belirtti.

'GÜNAHKAR OLUR VE AZABA GİDER'

Videoda, Ünlü'nün, "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur. Şu anda Cumhur İttifakı’nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı’na kaybettirip CHP’yi, DEM’i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım." şeklindeki sözleri dikkat çekti.