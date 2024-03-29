İzmit Belediyesi: "Yardım malzemeleri depolarda çürütüldü diyecek kadar ALÇALDILAR!"
AKP'nin Kocaeli'de tanınmış isimlerinden olan Nedim Ocak, İzmit Belediyesi’nin deprem bölgesine gönderilmesi gereken malzemeleri depolarda çürüttüğünü iddia etmişti.
Konuyla ilgili İzmit Belediyesi’nden açıklama geldi. Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremlerinde yardımların gönderilmediği, depolarda çürütüldüğü alçakça bir iddiadır. İzmitliler hiç merak etmesin ki toplanılan tüm yardımlar deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Haberdeki fotoğraflar aşevi depomuzdur ve hiç bir ürün çürük değildir!
TÜM İZMİT SEFERBER OLMUŞTU
İzmit Belediyesi olarak, depremin olduğu ilk günden bu yana; Belediye Başkanımızdan, büro memuruna, temizlik aracındaki işçimizden, park bahçelerdeki bahçıvanımıza, öğretmenimizden, sanatçımıza tüm emekçilerimiz ilk günden itibaren canla başla çalışmıştır.
YARDIM MALZEMELERİNİ ÇÜRÜTMEK HANGİ AKLİ ZİYANIN MANTIĞI?
Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet 6 Şubat sabahı yola çıkarken ilk yardım TIR’ımız da aynı akşam yola çıkmış, devam eden günler de ise İzmit halkının üstün yardımlarıyla 30’a yakın yardım TIR’ı da deprem bölgesine gönderilmiştir. Ayrıca toplanan TIR’larca yardımın neden depolarımızda çürütmek hangi aklı ziyanın mantığıdır, anlayamadık!
ATÖLYELERİMİZDE ÜRETİLDİ, BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
“Sizi En İyi Biz Anlarız” denilerek başlatılan yardım kampanyasında İzmit halkının yardımlarının yanı sıra, pek çok ürün ve malzeme desteği Fen İşleri Müdürlüğü ve Park-Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde üretilmiş ve deprem bölgesine yollanmıştır. Bölgedeki çadır yaşam alanları için tuvalet, duş kabini, masa, sandalye, soba, çadır, ranza, mobil tuvalet gibi pek çok ürün İzmit Belediyesi atölyelerinde belediye öz kaynaklarıyla üretildi. Gerek İzmit vatandaşlarımızdan toplanılan ve belediyemizde üretilen tüm yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi.
İHTİYAÇ SAHİBİ İZMİTLİLER İÇİN KURDUĞUMUZ AŞEVİMİZİN DEPOSU
Söz konusu İzmit Belediyesi deposu olarak kullanılan alanda, İzmit Belediyesi Aşevi’nde kullanılan koli ve çeşitli gıda malzemeleri, bağışçılarımızdan gelen ve ihtiyaç sahibi İzmitlilere verilen yataklar, yine depolarımızda üretilmeye devam edilen ve yine ihtiyaç sahiplerine verilen sobalardan ibarettir.
İzmit Belediyesinin daha önce olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gereksinimlerini sağlatan Aşevi ürünlerinin deprem bölgesine gönderilen ürünlerle bir ilgisi yoktur.
ÜZERİ YAZILI OLAN ÇUVALDA İSE YARDIM MALZEMESİ DEĞİL YİNE AŞEVİMİZ İÇİN GEREKLİ OLAN POŞETLER VARDIR
Depomuzda görülen “deprem bölgesi” yazan çuval ise; daha deprem bölgesi için kullanılacağı düşünülerek üzerine yazılmış, ancak kullanılmamış; içerisinde poşet doldurulmuş çuvaldan ibarettir. (Bu metin ile birlikte gönderilen videoda da bu açıkça görüntülenmiştir)
İÇİNİZ RAHAT OLSUN TÜM YARDIMLAR DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ
1999 depremini yaşayan, bu acıları halen daha hatırlayarak Sizi En İyi Biz Anlarız diyerek aylarca bölgeye yardım gönderen İzmit Belediyesi için yapılan bu çirkin ithamlar siyasi çamurdan ibarettir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki; İzmitliler hiç merak etmesin tüm yardımlar deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır." ifadelerini kullandı
29 Mar 2024 - 22:40 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Derinceli Damat - Klasik AKEPE iftirası kimse inanmıyor artık.
Farklı Bakış - Sosyal devletçilik de israf yoktur. AKPlilerde itibardan tasarruf yoktur. Aradaki fark budur. Başkanım size güvenenler arasında AKP lilerde var.
Şirintepeli - Doğrular zorunuzami gitti
Izmitli - arkadaş cok bos konuşuyor
Izmitli - cok tanın mş arkadaş sen cok mu duzgünsun ki çıkarın ne
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.