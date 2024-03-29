İzmit Belediyesi: "Yardım malzemeleri depolarda çürütüldü diyecek kadar ALÇALDILAR!"

Konuyla ilgili İzmit Belediyesi’nden açıklama geldi. Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremlerinde yardımların gönderilmediği, depolarda çürütüldüğü alçakça bir iddiadır. İzmitliler hiç merak etmesin ki toplanılan tüm yardımlar deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Haberdeki fotoğraflar aşevi depomuzdur ve hiç bir ürün çürük değildir!

TÜM İZMİT SEFERBER OLMUŞTU

İzmit Belediyesi olarak, depremin olduğu ilk günden bu yana; Belediye Başkanımızdan, büro memuruna, temizlik aracındaki işçimizden, park bahçelerdeki bahçıvanımıza, öğretmenimizden, sanatçımıza tüm emekçilerimiz ilk günden itibaren canla başla çalışmıştır.

YARDIM MALZEMELERİNİ ÇÜRÜTMEK HANGİ AKLİ ZİYANIN MANTIĞI?

Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet 6 Şubat sabahı yola çıkarken ilk yardım TIR’ımız da aynı akşam yola çıkmış, devam eden günler de ise İzmit halkının üstün yardımlarıyla 30’a yakın yardım TIR’ı da deprem bölgesine gönderilmiştir. Ayrıca toplanan TIR’larca yardımın neden depolarımızda çürütmek hangi aklı ziyanın mantığıdır, anlayamadık!

ATÖLYELERİMİZDE ÜRETİLDİ, BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

“Sizi En İyi Biz Anlarız” denilerek başlatılan yardım kampanyasında İzmit halkının yardımlarının yanı sıra, pek çok ürün ve malzeme desteği Fen İşleri Müdürlüğü ve Park-Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde üretilmiş ve deprem bölgesine yollanmıştır. Bölgedeki çadır yaşam alanları için tuvalet, duş kabini, masa, sandalye, soba, çadır, ranza, mobil tuvalet gibi pek çok ürün İzmit Belediyesi atölyelerinde belediye öz kaynaklarıyla üretildi. Gerek İzmit vatandaşlarımızdan toplanılan ve belediyemizde üretilen tüm yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi.

İHTİYAÇ SAHİBİ İZMİTLİLER İÇİN KURDUĞUMUZ AŞEVİMİZİN DEPOSU

Söz konusu İzmit Belediyesi deposu olarak kullanılan alanda, İzmit Belediyesi Aşevi’nde kullanılan koli ve çeşitli gıda malzemeleri, bağışçılarımızdan gelen ve ihtiyaç sahibi İzmitlilere verilen yataklar, yine depolarımızda üretilmeye devam edilen ve yine ihtiyaç sahiplerine verilen sobalardan ibarettir.

İzmit Belediyesinin daha önce olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gereksinimlerini sağlatan Aşevi ürünlerinin deprem bölgesine gönderilen ürünlerle bir ilgisi yoktur.

ÜZERİ YAZILI OLAN ÇUVALDA İSE YARDIM MALZEMESİ DEĞİL YİNE AŞEVİMİZ İÇİN GEREKLİ OLAN POŞETLER VARDIR

Depomuzda görülen “deprem bölgesi” yazan çuval ise; daha deprem bölgesi için kullanılacağı düşünülerek üzerine yazılmış, ancak kullanılmamış; içerisinde poşet doldurulmuş çuvaldan ibarettir. (Bu metin ile birlikte gönderilen videoda da bu açıkça görüntülenmiştir)

İÇİNİZ RAHAT OLSUN TÜM YARDIMLAR DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

1999 depremini yaşayan, bu acıları halen daha hatırlayarak Sizi En İyi Biz Anlarız diyerek aylarca bölgeye yardım gönderen İzmit Belediyesi için yapılan bu çirkin ithamlar siyasi çamurdan ibarettir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki; İzmitliler hiç merak etmesin tüm yardımlar deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır." ifadelerini kullandı