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SEBZE VE MEYVELERİ NASIL TEMİZLİYORUZ?

Son zamanlarda pestisit kalıntıları (tarım kimyasalları) endişesi ile sebze tüketiminden kaçınanlar olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan referans aldığımız tüm uzmanlar beslenmenin bitkisel ağırlıklı olmasının sağlıklı olduğunu belirtiyorlar.

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A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Biz de sebze ve meyveler nasıl temizlenir diye araştırdığımızda pestisitleri temizlemenin en etkili yolunun karbonatlı suda bekletmek olduğunu çeşitli kaynaklarda gördük.

Bu konuda yapılan bir araştırmada (1) pestisit içeren elmaları üç şekilde yıkamışlar. Şebeke suyuyla yıkamışlar, klorak (çamaşır suyu) ☠️ içeren suda bekletmişler ve karbonatlı suda bekletmişler. Şebeke suyu pestisitleri temizlemekte etkili olmamış. En yoğun temizlik maddesi olarak kullanılan kloraklı ☠️ su da pestisitleri temizlemede etkili olmamış. Elma yüzeyindeki pestisitlerin giderilmesinde en etkili bulunan yol karbonatlı suda bekletmek olmuş.

Karbonatlı suda bekletmek elma yüzeyindeki pestisit kalıntılarının temizlenmesinde çok etkili olsa da elmanın içine nüfuz eden pestisitler tam anlamıyla temizlenmemiş. O nedenle yine de aldığımız sebze ve meyvelerin temiz tarımla yetiştirilmiş olmasına dikkat ediyoruz. Ancak yeşil yapraklı sebzelerin içine işlemesi söz konusu olamayacağından karbonatlı suda bekletmek etkili bir yöntem.

Bir başka çalışmada da (2) %10’luk tuzlu suda bekletildiğinde pestisit kalıntılarının büyük ölçüde temizlendiği görülmüş.

Sirke kullananlar olduğunu da duyuyoruz. Sirke pestisitleri temizlemede etkisiz olduğu gibi pestisitleri daha da etkili hale getiriyormuş. Sirke bakteriler gibi çeşitli mikroorganizmaları temizlemekte etkili. O nedenle önce karbonatlı suda bekletilip sonra sirkeli suda bekletilebilir.


Kaynaklar:

(1) DOI: 10.1021/acs.jafc.7b03118
(2) DOI: 10.1016/j.foodcont.2006.11.002

# büyük, dikkat, nurçin çağlar, okan çağlar

30 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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