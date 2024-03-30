Onlarca AKP’li CHP standına saldırdı!

Taner - Mağdut edebiyatı yapmak isteyen CHP liler DEM liler ile beraber poz vermiş herkes bu fotoğrafa baksın ve CHP nin Atanındeğil Aponun partisi olduğunu görsün. Resimde biji PKK 2 parmak işareti yapan DEM lileri iyi gör milletim. DEM lile CHP

lilerin içinde 2 parmak ile bijı PKK işareti yapıyor. Ben emekliyim 10 bin TL maaş ile

geçinemiyorum fakat PKK lılarla resimde görüldüğü gibi iç içe olan CHPpkk ittifakına

asla oy vermem. Aç kalırım, çöpren ekmek toplarım yine CHP oy vermem. Bunlar

iktidar olsun DEM ile vatanı bölmeye kalkarlar, hiç de çekinmyor CHP içindeki PKK

lılar cesurca PKK işareti yapıyorlar. Vatan hainleri hariç bunu bu millet görüyor.

Hergün asker polis şehit cenazesi geliyor PKK lıları içinde açıp 2 parmaklı zafer PKK

nın işaretleri yapma ile neyin peşindesin?, CHP, kendi kendini bitirdin. Atatürkçüler

dahi artık size oy vermiyor. Atanın partisi bu yukardaki resimde görüldüğü gibi oldu

APO nun partisi.