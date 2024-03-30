Onlarca AKP’li CHP standına saldırdı!
AKP’nin bugün seçim yürüyüşü sırasında Kocaeli siyasetine yakışmayan anlar yaşandı. İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki yürüyüş sırasında CHP 'nin standına saldırı gerçekleşti.
Olay CHP'nin 15'te başlayan seçim yürüyüşü sırasında CHP'li seçmen AKP standı önünden geçerken karşılıklı sloganlar atılması ile başladı. Herhangi bir kavga başlamayan bu olay sonrası Cumhur İttifakı seçmeni İzmit Yürüyüş Yolu’nda secim yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında CHP standı önünden geçen Cumhur İttifakı seçmeni ile tekrar karşılıklı sloganlar atıldı. Bir anda 50-60 kişilik bir grup standa saldırmaya başladı. Küfürlerin havada uçtuğu kavgada iddiaya göre, AKP seçmeni arasından taş atanların da olduğu iddia edildi. Çok sayıda polis kavgaya müdahalede bulundu, olay sonrası standın çevresinde çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi koruma sağladı.
30 Mar 2024 - 17:32 - Gündem
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(23 )
Kocaeli - Öküz sürüsünden başka ne beklenir gidin dağda yaşayın dağ kaçkınları.
ALİ VELİ - AKP'NİN KLASİK YAPISI: ÖNCE SALDIR ÇİRKEFLİK YAP. SONRA SUÇU KARŞINDAKİNE AT.
Geri Zekalı - akp KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞ
Taner - Mağdut edebiyatı yapmak isteyen CHP liler DEM liler ile beraber poz vermiş herkes bu fotoğrafa baksın ve CHP nin Atanındeğil Aponun partisi olduğunu görsün. Resimde biji PKK 2 parmak işareti yapan DEM lileri iyi gör milletim. DEM lile CHP
lilerin içinde 2 parmak ile bijı PKK işareti yapıyor. Ben emekliyim 10 bin TL maaş ile
geçinemiyorum fakat PKK lılarla resimde görüldüğü gibi iç içe olan CHPpkk ittifakına
asla oy vermem. Aç kalırım, çöpren ekmek toplarım yine CHP oy vermem. Bunlar
iktidar olsun DEM ile vatanı bölmeye kalkarlar, hiç de çekinmyor CHP içindeki PKK
lılar cesurca PKK işareti yapıyorlar. Vatan hainleri hariç bunu bu millet görüyor.
Hergün asker polis şehit cenazesi geliyor PKK lıları içinde açıp 2 parmaklı zafer PKK
nın işaretleri yapma ile neyin peşindesin?, CHP, kendi kendini bitirdin. Atatürkçüler
dahi artık size oy vermiyor. Atanın partisi bu yukardaki resimde görüldüğü gibi oldu
APO nun partisi.
Ahanda Dayıya Sor - Filistin işgalinde gördük AKP nin İsrail partisi olduğunu
Ger 14 - AT CAMURU İZİ KALSİN O KESER DE SAPİDA ELBET DONECEK.
Ciğerci - gazete olsanız işin aslını ögrenir öyle başlık atardı ama sürekli bir yerlerden pompalanıp yandan yedirmece olursa böyle peçete haline gelir hadi bunuda yazın ciğer yürek varsa
Uğur Ünal - Olayların içerisinde biri olarak şunu soylemek isterim ki biz orada yürürken laf atmalar ve yabancı cisim atan CHP'liler bizi fazlası ile provokasyon içerisine çekmeye çalıştılar. Sağduyulu davranarak ortamı sakinlestirip yürüyüşümüze devam ettik. Bu CHP'li kardeşlerimizin içlerine dahil olan bilimum terör örgütü mensubu toplumun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik çalışmalarına CHP maskesi ile yapıyorlar.
Belsalı Esnaf - Bu kadar yanlı ve yalan haber olmamalı chp li gençlerin Ak parti korteji gelmeden sataşmaya başladığını gözlerimizle gördük ayıp ayıp haber yaparken usluplu haber yapın yakışmıyor kocaeli basınına…
Emekli İzmit Li - Arkadaşlar Bende oradaydım Yürüyüşe Osman Pepe Tahir başkan Muharrem Tutuş Öndeydi Yürüyüşe katılan Toplasan 110 kişi vardı. Bunun 40 tanesi Çılgınca eğlenen ROMEN ler di. Moraller bozuk katılım az Üstüne üstlük CHP liler bu kadar mısınız değince Çarşı karıştı.
BU arada Yoldaki seçim araçları sesi sonuna kadar açmıştı ayıp olan olay bence buydu. Çok tepki çektiler
Doğru Bilgiyle! - 20 no.lu Emekli İzmitli' ye , Kıbrıs meselesini ayrı yere koyun, "Amerika'ya danışalım öyle karar verelim" diyenler rahmetli Erbakan ve rahmetli Demirel idi. Hatta bu konuşmanın yapıldığı toplantıda masaya vuran rahmetli Ecevit idi. O nedenle rahmetli Karaoğlan çıkartma harekatını, zamanı konusunda kimseye bilgi vermeden gece yarısı gerçekleştirdi.
Bir de 74 affı sorunu var; fikir suçları ile ilgili 142,142, 145 vb maddeleri af kapsamına alınırken Erbakan "163. maddeyi kapsama alın ben de 141, 142..... destek veririm diyerek 163. maddeyi af kapsamına aldırdı ama verdiği sözü tutmayarak 141..... fikir suçlarını af dışı bıraktırdı. Üstelik yurtta bu konular tartışılırken kendisi Suudi Arabistandaydı, ama , Maraş ve Konya gibi kentlerde af karşıtı gösteriler düzenletiyordu. vs vs.
Demem o ki, önce tarihi olayları doğru dürüst kaynaklardan öğrenelim. Farklı kaynakları araştıralım. Hem kendi gelişimimiz hem ülkemizin gelişimi böyle sağlanabilir. Şüphesiz ki, birbirimizin düşmanı değiliz, sadece akıl yürütmekte, sağlıklı bilgi edinmede, cahilliğimizi yenmede problem yaşıyoruz, o kadar.
Emekli İzmitli - Taner Kardeşim BU Sahur saatinde, Beni güldürdün ne diyeyim Allah ta seni güldürsün. Bu arada vallahi ben CHP li de değilim Sadece gördüğümü yazdım.
Aklın yolu bir. İnandırmayın kendinizi İzmit İ Derince yi Körfezi ALAMAZ AK PARTİ. HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ orada 5000 kişi ye sığacak bir alan yok ki. Ora sı yürüyüş yolu her kez Akp li değil zaten CHP de düşmanınız değil ERBAKAN HOCAMIZ Kıbrıs ı CHP ile ALDI.
Taner - git işine yalan söyleme be en az 5 bin kişi vardı, romanlar en az 250 kişiydi. siz bittiniz CHP liler yarn sandıkta halktan şamarı eydiniz mi kaç kişi olduğunu göreceksiniz.
İzmitli - Saray köpekleri bunları yapanlar yalaka makarnacı tayfası
Öz izmitli - Havlama
Taner - Ergenekoncu sizden Ala uluyan köpek var mı? gir youtube atatürkçü cemal enginyurt yaz sonra gör nasıl uluyor kim o söylediğin mahluk
İzmit'li - Medeniyete davet ediyorum . Şu mübarek Ramazan gününde bu hareketler şehrimize yakışmıyor. Bu mudur yani,mutlu şehir Kocaeli sloganını unutmayın.
Taner - Pravokasyondan medet uman CHP , Sen bittin CHP; 5 yıllık İstanbul ve İzmit beldiyeleri AKP ye ençok kazandıranı oldu. Sizin başarısız ve beceriksiz belediyeciliğnizi gören halk AKP tekrar dönüş yaptı. İzmitte çok kotu sınav verdiniz. 2 senden fazla çarşı btmedi halk da esnaf da sizden yaka silkti. Açtığınız yerlerin size faydası yok yandaşları dodlurdunuz halk bunu
görüyor. Yürüyüş yolunda AKP lileri provoke edip olay çıkarttınız. yolda geçeneleri
provoke edip, ardından mağdur edebiyatı yapıp bir kaç oy kaparız diye bakıyorlar ama
havanızı alırsınız, bu provakasyon işlerinden size ekmek çıkmaz CHP, seçimden sonra
her tarafa Atatürk posterleri asıp, heykelleri dikip , seçim üstüde başörtüsü ile iftardan
iftra koşmayı bu halka yedirtemezsiniz siz bu müslüman ülkede bittiniz.
Farklı Bakış - Ne Müslümanı sayenizde Müslüman dinden çıktı.
Cengi̇z - Taner seni gidi aktroll, az kaldı seçime ,
Hakan - Sen git derdini nevzat doğana anlat birde fethiye cad ve çevresini gez neler yapılmış anlarsın
İşçi - İhale alan imalatyapan fabrikalardan işçiler götürülmüş yürüyüşe
Yahya Kaptn - Güneş balcikla sıvanmaz inadına Fatma
Taner - Yalan saldırsa orayı ezer geçerdi ne satand kalırdı ne CHP li, son günlerni yaşayan CHP yoldan geçenleri provake etti. Yürüyüş yolunda AKP lileri provoke edip olay çıkarttınız. yolda geçeneleri provoke edip, ardından mağdur edebiyatı yapıp bir kaç oy kaparız diye bakıyorlar ama havanızı alırsınız, bu provakasyon işlerinden size ekmek çıkmaz CHP, seçimden sonra
her tarafa Atatürk posterleri asıp, heykelleri dikip , seçim üstüde başörtüsü ile iftardan
iftra koşmayı bu halka yedirtemezsiniz siz bu müslüman ülkede bittiniz. Sen bittin CHP; 5 yıllık İstanbul ve İzmit beldiyeleri AKP ye ençok kazandıranı oldu. Sizin başarısız ve beceriksiz belediyeciliğnizi gören halk AKP tekrar dönüş yaptı. İzmitte çok kotu sınav verdiniz. 2 senden fazla çarşı btmedi halk da esnaf da sizden yaka silkti. Açtığınız yerlerin size faydası yok yandaşları dodlurdunuz halk bunu görüyor
Körfez Li - KURBAN HİSSE FİYATI 25.000 / 30.000 TL KESEBİLİYORMUSUNUZ
Yusuf - seçimden sonra demlilerle cehaplileri tahrik edicem ben rahat olun
Ayhan - Olayları başlatan dem parti ittifakı
Ayhan - Olayları başlatan dem parti ittifakı dedim 6 kişi beğenmiş 25 kişi beğenmemiş. Beğenmeyen 25 kişi hangi partiyi kastettiğimi düşündü acaba ?
İzmitli - Burada bile milleti kışkırtıyorsunuz, yalan haber yapıyorsunuz, Yürüyüş yapan Akp lileri tahrik eden saldıra Chp liler.Sonrasında malım olay.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.