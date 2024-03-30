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Otobüste bebek arabası kavgası

Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine özel halk otobüsü sürücüsü iddiaya göre bir aylık bebekle ile birlikte 4 kadını arabadan indirdi. Arkalarından "Yürü" diye bağıran sürücünün önü bebeğin babası tarafından kesildi. Tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı araya giren vatandaşlar ayırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Otobüste bebek arabası kavgası
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Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabası ile binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü kadınları boş olan araçtan indirdi. Kadınların hakarete maruz kaldığı görüntü vatandaşların cep telefonuna yansırken, sürücü arkalarından, "Yürü" diye bağırdı. Poz veren sürücü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta vatandaşlarla alay etti.

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bebeğin babası, “Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun” dediği anlar da kameraya yansıdı.

Sürücü ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek babayı tehdit etti. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

30 Mar 2024 - 23:53 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Türk - Araçta bebek oturma koltuğu yoksa, bebek arabasında daha güvenlidir, yer kaplıyor diyor bazı sürücünün yakınları, balık istifi gibi insan taşınmaz, gelişmiş toplumlar raylı sisteme yatırım yapar,

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 14:14
06

Kullarlı Zeki - Çocuk arabası nedir Allah aşkına, Arabaya binen de, inen de sağına soluna çarpıyor.. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.. Çocuk arabaları üç kişilik yer kaplıyor, düşünün üç dört tane çocuk arabası, yolcu otobüsü içinde, arabalara hurda deyip laf atanlar o kadar ince fikirliyseniz kendi ücretinizle birlikte üç kişilik daha para ödeyin. Yada yallah taksi tutun. Sizin eziyetinizi millet çekmek zorunda değil.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 31 Mart 13:26
05

....... - Şöför uyarma konusunda haklıdır, katlanamayan bebek arabası ile umuma açık otobüse binerek, diğer yolcuları rahatsız edip seyahatine engel olamazsınız, otobüs vatandaşın özel mülkü değildir,taksiye binip gideceksin,bebeğinizin olması veya kadın olmanız size bir ayrıcalık tanımaz,

Eğer mecburiyeti yoksa,4 aylık bağışıklığı yetersiz olan bebeğin pandeminin devam ettiği bir dönemde bulaş riskinin yüksek olduğu otobüste ne işi var,onun sağlığını tehlikeye atacak kadar önemli olan işiniz neydi acaba?

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 31 Mart 12:21
03

Trafik Lambası - uygar bir ülkede böyle ilkel edepsiz adamların ve şoförlerinin eline halk bırakılamaz. özel halk otobüsleri acilen kaldırılmalı .

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 31 Mart 11:09
04

Kocaeli - @Trafik Lambası 03 nolu yoruma cevabı: uygar bir ülkede eğer bir minibüse biniyor isen, çocuğunu kucağına alırsın, bebek arabasını da bagaja koyulmasını rica edersin, eğer ki koymazlar sorun çıkarırlar ise o vakit şikayette bulunursun. cazgırlık yapmanın anlamı yok, şöförün bir suçu yok

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 31 Mart 11:43
01

Vatandaş - Her iki davranışta yanlış insanlar birbirine karşı neden anlayışlı olmaz anlamıyorum sabır anlayış hoşgörü hepsi bitmiş

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 31 Mart 02:27
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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