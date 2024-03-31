Hürriyet ile Tutuş seçime 8 saat kala aynı sokakta karşılaştılar

Ozo - @İzmit Li 01 nolu yoruma cevabı: O senin görüşün kaedesim aklin yolu bir de yalniz hizmet lazım millete öyle kuru kuru olmuyor adam gibi belediyecikik yok fatma ablan bugun gezecek tabi bugün biliyor takoz siyaseti yaptıklarını kimseye hic bir hizmet goturmediklerini allah hereyi gorendir billendir yarışmacı arkadaşımız fatma ya başarılar dilerim