Hürriyet ile Tutuş seçime 8 saat kala aynı sokakta karşılaştılar
Türkiye Sabah 31 Mart yerel seçimlerine gidiyor. Seçimlere 8 saat kala saha çalışmalarını hala devam eden 2 aday aynı sokakta karşılaştı.
Kafeler sokağı olarak bilinen Rauf Orbay Sokak'ta karşılaşan İzmit belediye başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş selamlaştı. Birkaç küçük gerginlik dışında huzur içinde geçen seçimde Hürriyet rakibine selam vermesi üzerine Tutuş da Hürriyet ile selamlaştı
31 Mar 2024 - 00:23 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.
KÖSEKÖY'DE KURULMAKTA OLAN H.BETON TESİSİ İÇİN TESİS ŞEFİ ARANIYOR
İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis veya Jeoloji Mühendisi. Kartepe ilçesinde oturmak tercih sebebidir. En az 10 yıl iş deneyimi aranır.0532 691 11 07 0530 545 45 63
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Emekli - YOLCUDUR ABBASLAR BAGLASAN DURMAZLAR MISALI IKISIDE BU ILCEDE YOLCU.
Oguzcan Beyogku - İzmiti İzmitliler yönetecek lobilerin belirlediği izmit ile alakası olmayan aday artık tatile çıkacak.
Emekli - Hiçbirinize oy yok bütün halkalara basıcam mühürü
İzmit Li - ŞİMDİ AKLIN YOLU BİR DEĞİL Mİ FATMA KAPLAN HÜRRİYET BİZE ÇOK GÜZEL BİR EĞİTİM VERDİ. AFİYET OLSUN GENÇLER ANLADINIZ MI . TUTUŞ GELMEZ BU MEKANA NEDE Nİ SİZ DE BİLİYORSUNUZ... ONA GÖRE OYUNUZU KULLANIN...
Ozo - O senin görüşün kaedesim aklin yolu bir de yalniz hizmet lazım millete öyle kuru kuru olmuyor adam gibi belediyecikik yok fatma ablan bugun gezecek tabi bugün biliyor takoz siyaseti yaptıklarını kimseye hic bir hizmet goturmediklerini allah hereyi gorendir billendir yarışmacı arkadaşımız fatma ya başarılar dilerim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.