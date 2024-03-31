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Hürriyet ile Tutuş seçime 8 saat kala aynı sokakta karşılaştılar

Türkiye Sabah 31 Mart yerel seçimlerine gidiyor. Seçimlere 8 saat kala saha çalışmalarını hala devam eden 2 aday aynı sokakta karşılaştı.

Cihat Polat
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Hürriyet ile Tutuş seçime 8 saat kala aynı sokakta karşılaştılar
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Kafeler sokağı olarak bilinen Rauf Orbay Sokak'ta karşılaşan İzmit belediye başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş selamlaştı. Birkaç küçük gerginlik dışında huzur içinde geçen seçimde Hürriyet rakibine selam vermesi üzerine Tutuş da Hürriyet ile selamlaştı
# AKP, Fatma Kaplan Hürriyet, Muharrem Tutuş

31 Mar 2024 - 00:23 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Emekli - YOLCUDUR ABBASLAR BAGLASAN DURMAZLAR MISALI IKISIDE BU ILCEDE YOLCU.

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 31 Mart 10:46
04

Oguzcan Beyogku - İzmiti İzmitliler yönetecek lobilerin belirlediği izmit ile alakası olmayan aday artık tatile çıkacak.

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 31 Mart 06:37
02

Emekli - Hiçbirinize oy yok bütün halkalara basıcam mühürü

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 31 Mart 05:02
01

İzmit Li - ŞİMDİ AKLIN YOLU BİR DEĞİL Mİ FATMA KAPLAN HÜRRİYET BİZE ÇOK GÜZEL BİR EĞİTİM VERDİ. AFİYET OLSUN GENÇLER ANLADINIZ MI . TUTUŞ GELMEZ BU MEKANA NEDE Nİ SİZ DE BİLİYORSUNUZ... ONA GÖRE OYUNUZU KULLANIN...

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 31 Mart 00:51
03

Ozo - @İzmit Li 01 nolu yoruma cevabı: O senin görüşün kaedesim aklin yolu bir de yalniz hizmet lazım millete öyle kuru kuru olmuyor adam gibi belediyecikik yok fatma ablan bugun gezecek tabi bugün biliyor takoz siyaseti yaptıklarını kimseye hic bir hizmet goturmediklerini allah hereyi gorendir billendir yarışmacı arkadaşımız fatma ya başarılar dilerim

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 31 Mart 05:51
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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