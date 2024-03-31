Seçime 8 saat kala Hürriyet'ten Aydın Ünlü'ye dikkat çeken ziyaret!

Emekli - Güzel güzelde Fatma başkan şu Aydın ünsüze gitmeyeydin iyi olacaktı, baş yiyici çok insanın hakkına girdi bakalım onu o kafesi kurtacakmı,nasıl can verecekler bu memelekette milletin hakkını yiyenler hangi hastalık süründürecek acep merakla bekliyoruz,,,,başka kişileri ziyaret etmelisin seçimi kazandın bak yazıyorum daha açıklanmadı ama kazanacaksın ve kazandında ondan sonra böyle kişilere gitme bizce