- G:

Seçime 8 saat kala Hürriyet'ten Aydın Ünlü'ye dikkat çeken ziyaret!

Türkiye Sabah 31 Mart yerel seçimlerine gidiyor. Seçimlere 8 saat kala saha çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet MHP Kocaeli eski İl Başkanı Aydın Ünlü'nün kafesine de ziyaret etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Ünlü Hürriyet'i karşılarken Hürriyet, Ünlü'den destek istedi. Ünlü, Hürriyet'e başarılar dilerken Hürriyet oyun oynayan vatandaşlarla "Neden yancısı yok bu masaların" diyerek şakalaştı.

31 Mar 2024 - 00:23 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Emekli - Güzel güzelde Fatma başkan şu Aydın ünsüze gitmeyeydin iyi olacaktı, baş yiyici çok insanın hakkına girdi bakalım onu o kafesi kurtacakmı,nasıl can verecekler bu memelekette milletin hakkını yiyenler hangi hastalık süründürecek acep merakla bekliyoruz,,,,başka kişileri ziyaret etmelisin seçimi kazandın bak yazıyorum daha açıklanmadı ama kazanacaksın ve kazandında ondan sonra böyle kişilere gitme bizce

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 31 Mart 14:42
05

Boykotçu - Ramazan ayında çay ısmarlıyor musunuz diye soru mu sorulur? Bu kadar borç ne olacak belediyenin? Sen çay iç keyfine bak! Alacaklıları hiç düşünme.

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 31 Mart 14:32
04

Vatandaş Rıza - Yancılık size yakışır pkknın yahcıları

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 31 Mart 13:52
02

Helal Olsun - Helal olsun sayın başkanım.Gülümsemeye devam.

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 31 Mart 08:48
01

Sütçü İmam - KAFENİN YERİNİ NASIL İŞGAL ETTİ AYDIN UNLU BİR KİRA BELEDİYE YE ÖDEMEZ AMA PARÇA PARÇA 5 YERE KİRA ALIYOR ÜNLÜ BEY

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 31 Mart 05:25
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KANDIRA İLÇESİ DEPO, İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI Resmi İlandır mask
KANDIRA İLÇESİ DEPO, İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI
25 KALEM BASILI FORM VE ETİKET ALIMI Resmi İlandır mask
25 KALEM BASILI FORM VE ETİKET ALIMI
ÇAYIROVA, DARICA, GEBZE İLÇELERİ MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TADİLAT VE SU İZOLASYONU İNŞAATI Resmi İlandır mask
ÇAYIROVA, DARICA, GEBZE İLÇELERİ MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TADİLAT VE SU İZOLASYONU İNŞAATI
T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI Resmi İlandır mask
T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI
Oy vermeye atı ile geldi mask
Oy vermeye atı ile geldi
İzmit’te seçim gergin başladı mask
İzmit’te seçim gergin başladı
Seçime 8 saat kala Hürriyet'ten Aydın Ünlü'ye dikkat çeken ziyaret! mask
Seçime 8 saat kala Hürriyet'ten Aydın Ünlü'ye dikkat çeken ziyaret!
Hürriyet ile Tutuş seçime 8 saat kala aynı sokakta karşılaştılar mask
Hürriyet ile Tutuş seçime 8 saat kala aynı sokakta karşılaştılar
Otobüste bebek arabası kavgası mask
Otobüste bebek arabası kavgası
SEBZE VE MEYVELERİ NASIL TEMİZLİYORUZ? mask
SEBZE VE MEYVELERİ NASIL TEMİZLİYORUZ?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL