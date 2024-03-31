Seçime 8 saat kala Hürriyet'ten Aydın Ünlü'ye dikkat çeken ziyaret!
Türkiye Sabah 31 Mart yerel seçimlerine gidiyor. Seçimlere 8 saat kala saha çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet MHP Kocaeli eski İl Başkanı Aydın Ünlü'nün kafesine de ziyaret etti.
Ünlü Hürriyet'i karşılarken Hürriyet, Ünlü'den destek istedi. Ünlü, Hürriyet'e başarılar dilerken Hürriyet oyun oynayan vatandaşlarla "Neden yancısı yok bu masaların" diyerek şakalaştı.
31 Mar 2024 - 00:23 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Yahyakaptanlı - İsteyen çay içer sana ne
Emekli - Güzel güzelde Fatma başkan şu Aydın ünsüze gitmeyeydin iyi olacaktı, baş yiyici çok insanın hakkına girdi bakalım onu o kafesi kurtacakmı,nasıl can verecekler bu memelekette milletin hakkını yiyenler hangi hastalık süründürecek acep merakla bekliyoruz,,,,başka kişileri ziyaret etmelisin seçimi kazandın bak yazıyorum daha açıklanmadı ama kazanacaksın ve kazandında ondan sonra böyle kişilere gitme bizce
Boykotçu - Ramazan ayında çay ısmarlıyor musunuz diye soru mu sorulur? Bu kadar borç ne olacak belediyenin? Sen çay iç keyfine bak! Alacaklıları hiç düşünme.
Vatandaş Rıza - Yancılık size yakışır pkknın yahcıları
Kocaeli Cocugu - Bu dünyanın altı var unutmayın
Helal Olsun - Helal olsun sayın başkanım.Gülümsemeye devam.
Sütçü İmam - KAFENİN YERİNİ NASIL İŞGAL ETTİ AYDIN UNLU BİR KİRA BELEDİYE YE ÖDEMEZ AMA PARÇA PARÇA 5 YERE KİRA ALIYOR ÜNLÜ BEY
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.