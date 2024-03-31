İzmit’te seçim gergin başladı
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işlemi devam ederken tartışma çıktı
Sabah 08.00 itibariyle Kocaeli’de oy kullanma işlemi başladı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise muhtar aza adayları arasında broşür dağıtımı nedeniyle gerginlik yaşandı. Önce sözlü olarak birbirlerine bağıran aza adayları sonrasında ise hararetli bir tartışma içerisine girdi. Okul bahçesinde görevliler aza adaylarını ayırmaya çalışırken, bir anda tansiyon yükseldi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte olay sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Sürünen Emekli - Muhtar lar ile cami görevlisi memur a verilen maaş haram dır
Türk - Vurun laan bir birinize, istiklal marşını bilmeyenlerin yönettiği Türkiye.
İzmitli - 17 bin nelere kadirdir hizmet bahane her kez 17 binşn peşinde
Ger 14 - BİRAKİN SAYİN AZALAR YESEYDİ BİRBİRİNİ EY GOZUNU SEVDİGİM RANTİ.!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.