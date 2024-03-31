İzmit’te seçim gergin başladı

Sabah 08.00 itibariyle Kocaeli’de oy kullanma işlemi başladı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise muhtar aza adayları arasında broşür dağıtımı nedeniyle gerginlik yaşandı. Önce sözlü olarak birbirlerine bağıran aza adayları sonrasında ise hararetli bir tartışma içerisine girdi. Okul bahçesinde görevliler aza adaylarını ayırmaya çalışırken, bir anda tansiyon yükseldi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte olay sona erdi.