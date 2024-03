Oy vermeye atı ile geldi

Körfez ilçesinde yaşayan oto tamirci Summani Yılmaz, oy kullanacağı Körfez İmam Hatip Ortaokulu'na 3 yaşındaki atı 'Rüzgar' ile geldi. Yılmaz'ı at üstünde görenler şaşırırken, bazıları 'Rüzgar'ın yanına gidip başını okşadı. 20 yıldır ata bindiğini belirten Yılmaz, "Tokatlıyım, Tokat'ta da benim atım var. 3 yıldır Rüzgar'a bakıyorum. At, Türk'ün kanadıdır diye biliyoruz. Bu memleketin atlarla kazanıldığını insanlara göstermek istiyoruz. Şimdiki silahlarımız nasıl mevcutsa o zaman da silahımız attı. Onun için güzel bir duygu; ata bakmakla gurur duyuyorum. Boş zamanlarımda zaten çoğunlukla biniyorum. Onun için atla oy kullanmaya geliyorum" dedi. 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'den oy çağrısında da bulunan Yılmaz, "Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Vatanımıza, milletimize, kazanan tarafa hayırlı, uğurlu olsun. Biz de görevimizi yapmaya geldik. Oy, her vatandaşın görevidir. 'Kullanmayayım, onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum' demekle olmaz. Gel sandığa oyunu kullan. Artık hayırlısı diyeceğiz. Oyumuzu kullanacağız, sonuçlarına katlanacağız" diye konuştu.