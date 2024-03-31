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Oy vermeye atı ile geldi

Körfez ilçesinde Summani Yılmaz (35), oy kullanmaya 3 yıldır baktığı 'Rüzgar' adlı atı ile geldi.

Demirören Haber Ajansı
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Oy vermeye atı ile geldi
Oy vermeye atı ile geldi
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Körfez ilçesinde yaşayan oto tamirci Summani Yılmaz, oy kullanacağı Körfez İmam Hatip Ortaokulu'na 3 yaşındaki atı 'Rüzgar' ile geldi. Yılmaz'ı at üstünde görenler şaşırırken, bazıları 'Rüzgar'ın yanına gidip başını okşadı. 20 yıldır ata bindiğini belirten Yılmaz, "Tokatlıyım, Tokat'ta da benim atım var. 3 yıldır Rüzgar'a bakıyorum. At, Türk'ün kanadıdır diye biliyoruz. Bu memleketin atlarla kazanıldığını insanlara göstermek istiyoruz. Şimdiki silahlarımız nasıl mevcutsa o zaman da silahımız attı. Onun için güzel bir duygu; ata bakmakla gurur duyuyorum. Boş zamanlarımda zaten çoğunlukla biniyorum. Onun için atla oy kullanmaya geliyorum" dedi. 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'den oy çağrısında da bulunan Yılmaz, "Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Vatanımıza, milletimize, kazanan tarafa hayırlı, uğurlu olsun. Biz de görevimizi yapmaya geldik. Oy, her vatandaşın görevidir. 'Kullanmayayım, onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum' demekle olmaz. Gel sandığa oyunu kullan. Artık hayırlısı diyeceğiz. Oyumuzu kullanacağız, sonuçlarına katlanacağız" diye konuştu.
# var, türkiye, TÜRK

31 Mar 2024 - 12:28 - Gündem

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

.......... - İnsanlar 3 doz biontek'ten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 15:39
03

Lazo - Cüneyt Arkın'ın Fatih'in fedaisi filmini fazla seyretmiş!!!!!!!.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 31 Mart 13:53
05

Adem X - @Kurt 01 nolu yoruma cevabı: Kapitalizm insanları köle yapınca,soytarılar da birbirine karışıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 16:37
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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