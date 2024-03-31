Cem Yılmaz oy atarken yine yaptı yapacağını

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Candan Erçetin'in sandık görevlisi olduğu sandıkta oy verdi. Sandık başında yaptığı esprili bir yorumla sosyal medyada gündem oldu.

Çıkışta İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili esprili bir soru sorması üzerine Yılmaz'ın verdiği "Sizin esprilerinizi kim yazıyor" cevabı, hem kendisini görüntüleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.