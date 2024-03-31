Cem Yılmaz oy atarken yine yaptı yapacağını
Cem Yılmaz 'Bir şey yapmıyorum ki' dedi ama yine güldürdü. Oy kullanacağı sandık başına giden Yılmaz, pusulaları teslim aldıktan sonra 'Her seçimde sandık başında gülmekten kırdı geçirdi diyorlar bir şey yapmıyorum ki' diyerek herkesi güldürdü.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Candan Erçetin'in sandık görevlisi olduğu sandıkta oy verdi. Sandık başında yaptığı esprili bir yorumla sosyal medyada gündem oldu.
Çıkışta İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili esprili bir soru sorması üzerine Yılmaz'ın verdiği "Sizin esprilerinizi kim yazıyor" cevabı, hem kendisini görüntüleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.
31 Mar 2024 - 18:12 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kemal - adam bıkmış kameralardan
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.