- G:

CHP Derince’de kutlamalar başladı

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP Derince’de kutlamalar başladı
CHP Derince’de kutlamalar başladı
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. CHP Derince’de kutlamalar başladı.

CHP Derince’de kutlamalar başladı
# chp, sertif gökçe

31 Mar 2024 - 22:27 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Derinceli - Zeki AYGÜN Derince de Akp yi bitirmiş. İlçe başkanı çok acil değişmeli. BECERİKSİZLER.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 11:46
02

Mehmet - Yeni başkanlar akp yolsuzluk dosyalarını bir bir açarlar herhalde beklentimiz o yönde çünkü

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 07:00
01

Yeni̇den Refah Parti̇li̇ - Başkandan beklentimiz,artık siyasi kimliğini bırakıp, adil,herkese eşit,kamu kaynaklarını koruyan,hakkaniyete uygun bir yönetime sahip olup Derince halkına hizmet etmesidir,

Kendisine başarılar dileriz.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 00:01
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
2024 YILI 2 DÖNEM MEŞRUBAT ALIMI İŞİ DARICA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
2024 YILI 2 DÖNEM MEŞRUBAT ALIMI İŞİ DARICA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAK Resmi İlandır mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAK
GÖLCÜK ASTSUBAY ORDUEVİ BİNASI DIŞ CEPHE VE KUZEY GÜNEY CEPHE DOĞRAMA ONARIMLARI Resmi İlandır mask
GÖLCÜK ASTSUBAY ORDUEVİ BİNASI DIŞ CEPHE VE KUZEY GÜNEY CEPHE DOĞRAMA ONARIMLARI
KANDIRA İLÇESİ DEPO, İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI Resmi İlandır mask
KANDIRA İLÇESİ DEPO, İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi mask
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
Körfez'de oy sayımı sırasında elektrikler kesilmiş! mask
Körfez'de oy sayımı sırasında elektrikler kesilmiş!
Gebze'de büyük yangın mask
Gebze'de büyük yangın
CHP Derince’de kutlamalar başladı mask
CHP Derince’de kutlamalar başladı
Cem Yılmaz oy atarken yine yaptı yapacağını mask
Cem Yılmaz oy atarken yine yaptı yapacağını
Oy vermeye atı ile geldi mask
Oy vermeye atı ile geldi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL