Gebze'de büyük yangın

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Adem yavuz mahallesi 2334/9 sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.