Körfez'de oy sayımı sırasında elektrikler kesilmiş!

Kocaeli’de de benzer bir manzaraya şahit olduğumuz şu saatlerde Derince, İzmit ve Karamürsel’in ardından Körfez’de de kıyasıya bir mücadele sürerken oy sayımı yapılan bir çok noktada elektriklerin kesildiği öğrenildi. Geçmişte kedi girdi şeklinde yapılan açıklamalar yapılması sebebiyle CHP İl örgütü, vekiller ve kazanan başkanlar Körfez seçim merkezine akın ediyor