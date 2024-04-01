Körfez'de oy sayımı sırasında elektrikler kesilmiş!
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya.
Kocaeli’de de benzer bir manzaraya şahit olduğumuz şu saatlerde Derince, İzmit ve Karamürsel’in ardından Körfez’de de kıyasıya bir mücadele sürerken oy sayımı yapılan bir çok noktada elektriklerin kesildiği öğrenildi. Geçmişte kedi girdi şeklinde yapılan açıklamalar yapılması sebebiyle CHP İl örgütü, vekiller ve kazanan başkanlar Körfez seçim merkezine akın ediyor
01 Nis 2024 - 02:31 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.