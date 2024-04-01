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Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi

Başiskele ilçesinde bulunun Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan beyaz duman körfezin üzerini adeta sis gibi kapladı. Tedirgin olan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.

İhlas Haber Ajansı
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Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
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Başiskele ilçesi Hayat Caddesi’nde bulunan Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan duman, İzmit Körfezi’ni adeta sis gibi kapladı. Duman çevre kirliğine sebep oluyor. İlçenin birçok noktasından sık sık gözlenen beyaz duman sebebiyle mahalleli şikayetçi. Vatandaşlar konunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım talep ediyor.


Fabrikanın kurulduğu günden beri duman saldığını söyleyen mahalleli Perihan Demir, “Yıllardır rahatsız oluyoruz, şikayetimizi bildirdik fakat sonuç değişmedi. Çoğunlukla gece duman salıyorlar. İnsanlar hasta oluyor, astım aşırı derecede arttı. Hayatımızı etkiliyor, bizi rahatız ediyor ama ne yapabilir ki?. Bizden büyük oldukları için halkı susturuyorlar. ‘Biz filtre takacağız bir daha bu sorunlar yaşanmayacak’ dediler. Herhalde filtre taktılar ama yine duman salınıyor” dedi.
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi

# büyük, Başiskele

01 Nis 2024 - 16:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Hiç bir şey olmaz seçimde kamyon kamyon detarjan verdi akp dagıtsın diye bu fabrika

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 16:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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