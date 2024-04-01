Körfez'i duman kapladı! Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
Başiskele ilçesinde bulunun Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan beyaz duman körfezin üzerini adeta sis gibi kapladı. Tedirgin olan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Başiskele ilçesi Hayat Caddesi’nde bulunan Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan duman, İzmit Körfezi’ni adeta sis gibi kapladı. Duman çevre kirliğine sebep oluyor. İlçenin birçok noktasından sık sık gözlenen beyaz duman sebebiyle mahalleli şikayetçi. Vatandaşlar konunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım talep ediyor.
Fabrikanın kurulduğu günden beri duman saldığını söyleyen mahalleli Perihan Demir, “Yıllardır rahatsız oluyoruz, şikayetimizi bildirdik fakat sonuç değişmedi. Çoğunlukla gece duman salıyorlar. İnsanlar hasta oluyor, astım aşırı derecede arttı. Hayatımızı etkiliyor, bizi rahatız ediyor ama ne yapabilir ki?. Bizden büyük oldukları için halkı susturuyorlar. ‘Biz filtre takacağız bir daha bu sorunlar yaşanmayacak’ dediler. Herhalde filtre taktılar ama yine duman salınıyor” dedi.
01 Nis 2024 - 16:32 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Hiç bir şey olmaz seçimde kamyon kamyon detarjan verdi akp dagıtsın diye bu fabrika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.