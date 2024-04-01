Büyükakın’dan seçim sonrası ilk değerlendirme
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın seçim sonrasında ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Büyükakın, “İnşallah önümüzdeki süreçte hem mahalleleri, hem ilçeleri, sandık sandık analiz edeceğiz, dersimize çalışacağız. Seçmenin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın seçim sonrasında ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Başkan Büyükakın seçim sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi, “İnşallah önümüzdeki süreçte hem mahalleleri, hem ilçeleri, sandık sandık analiz edeceğiz, dersimize çalışacağız. Seçmenin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan bir partinin, ittifakın mensuplarıyız. Milletimizin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz.
ONLARIN BİZE VERDİĞİ MESAJI DEĞERLENDİRECEĞİZ
Onların her zaman haklı olduğunu kabul ediyoruz. Onların bize ne mesaj verdiğini dikkatle değerlendireceğiz. Halkımızın demokrasi şöleninde göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ediyoruz. Takdirlerine saygı duyuyoruz. Bir kez daha 9 ilçe belediyemizi ve büyükşehir belediyemizi bizlere emanet ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Ak Partili - kartepe birinci ama rakip olmadan bu kadar oldu
14 puan düşüş var bu akda rsevilmeyen biri aday olursa 14 puan düşer
yeniden refah şükrü karabalıkı çıkartsaydı aday kesin alırdı
Harbi - Derince Belediye Başkanını Tepeden İnme Zeki AYGÜNÜ koydunuz vatandaş şimdide Yeni Aday İçin tepki oyu kullandı beş yıl derinceye bir şey yapılmadı daha önce yapılan işler bile yarım kaldı.
Usta - Sermayenin odaların yanında olma halkın yanında ol bir nüsübet bin nasihatten iyidir alma mazlumun ahını
Bam Telimiz - Boş tencere seçim kaybettirir derler ama daha kötüsünü yaptınız ilkğretimlere tarikatları soktunuz.Millet olarak Cumhuriyetimiz ,demokrasimiz bam telimizdir bu tele dokunan yanar.
İzmi̇tli̇ - Tepeden inme vali,nasıl can verecen sen takiyyeci tahir.onlarca vali yardımcısının ve kaymakamın hakkını aldın ve tepeden siyaseten seni rte vali yaptı.tabiiki rte de günahkardır.
Emekli - Zübük zade konuşmuş haramzadeler hırsızlar hepiniz
Emekli - Eski Perşembe pazarına yaptığı ucube yapıdan dolayı kendisini tebrik ederim. Kapasite bu .
Gurbetçi - Liyakatsiz beceriksiz,ben yaptim oldu kibirli davranisinizin neticesine katlanacaksin Büyükakin.sahsen Akparti liyim bu secimde aldiginiz yenilgiye sevindim.Kibir le yürüyebilecekmisiniz caddelerde çok merak ediyorum.Kandira da adam tek basina basa bas mücadele etti.halkin nezninde kandira yida kaybettiniz.görünen köy kilavuz istemez.gelecek secimde büyüksehir de muhalefetin....
Emekçi - Zengin ve esnaf odalarının taleplerinden başka bu şehir vatandaşı için yaptığını söyle.65 yaş üstüne ulaşımı zehir ettin .vatandaşın kendi parasını hizmet almadığı sektöre mazot yardımı adı altında sen dağıtıyorsun. .Şehir ilçelerinde bile olan bu şehir halkının ihtiyacı HALK EKMEK FAB.sını fırıncılar odasının baskısıyla şartlar oluşmadı diyebilecek kadar gerçeklerden uzak bir cümleyle kulak arkası eden sensin.Zenginin talebi ile yaptığın teleferik kim gidecek.Kısacası vatandaşın ihtiyacını kendi mirasıymış gibi sorumsuzca dağıtman.Bu düşüş iktidarın başındakinin emekliler ile ilgili hareketleri.
Çalışma Zamanı - Önce
1. Su fiyatını indir. Elektrikten fazla tutarda su faturası geliyor.
2. Trafik sorunu. Sabah akşam insanlar yolda çok vakit kaybediyor
Zafer Yılmaz - geç kaldın be burnundan kıl aldırmayan adam, partide şu veya bu şekilde görev almışların sülalesini memur yaparsan,gürcüleri milletten gizli gizli izaydaşa doldurursan,isu ya alırsan, ilçe belediye başkanlarıda , meclis üyelerinin ,damat, kız ve erkek çocuklarını belediyelere doldurursa, fatma hanım belediyeye işçi alırken,ben ona benzemek istemem onun için işçi almıyacam dersen, siyasetin sosyal ayaklarıdır bunlar,her mahallede iftar camilerde yasin tesbih takke dağıtmazsan,kısaca vatandaşın gönlüne girmek istemezsen olacağı buydu, ha sen hazreti tahirsin bizden iyi bilirsinya.
Abuzittin. - birader ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, demekki kendini tanıtamamışki biz de böyle tanımışız. izaydaşa seçim öncesi 180 kişi aldılar hepsi gölcük tarafından, karamürsel ilçe başkan sülalesini isuya oraya buraya ,derince eski ilçe başkanı desen öyle ,sen hiç basını takip etmiyonmu ,gazete okumazmısın sen.
Ati Ünal - Gizli gizli izaydaşa girmiş olan bir kaç isim versene? Gürcülükle başkanın ne alakası var bununda açıklamasını yapsana? İsu personel alımı işçi dahilinde oldu, meclis üyesini kendi seçme hakkı var, güçlü belediye için bu başkanın insafiyetine kalmış bir durumdur. Başkanı sadece sosyal medyada gören sallayan birisin belli ki zayıf karakterde bir insansın, yakından bir sohbetin olsa ne kadar mütavazi ne kadar hoş görülü olduğunu görürdün böyle boş konuşmalar yapmazdın.
Poyraz - 13-0 yapacaktınız ne oldu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.