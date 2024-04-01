Büyükakın’dan seçim sonrası ilk değerlendirme 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın seçim sonrasında ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Başkan Büyükakın seçim sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi, “İnşallah önümüzdeki süreçte hem mahalleleri, hem ilçeleri, sandık sandık analiz edeceğiz, dersimize çalışacağız. Seçmenin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan bir partinin, ittifakın mensuplarıyız. Milletimizin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz.

ONLARIN BİZE VERDİĞİ MESAJI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Onların her zaman haklı olduğunu kabul ediyoruz. Onların bize ne mesaj verdiğini dikkatle değerlendireceğiz. Halkımızın demokrasi şöleninde göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ediyoruz. Takdirlerine saygı duyuyoruz. Bir kez daha 9 ilçe belediyemizi ve büyükşehir belediyemizi bizlere emanet ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz”