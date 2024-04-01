İzolasyon çalışması esnasında yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak’taki 7 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu.