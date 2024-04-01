İzolasyon çalışması esnasında yangın çıktı
Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın diğer apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak’taki 7 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu.
01 Nis 2024 - 17:35 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.