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İzolasyon çalışması esnasında yangın çıktı

Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın diğer apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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İzolasyon çalışması esnasında yangın çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak’taki 7 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu.
# sağlık, büyük, acil

01 Nis 2024 - 17:35 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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