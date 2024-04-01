CHP Derince'de seçim zaferi çifte telli oynattı!

Partililer zaferi doyasıya kutladı. Deniz Dizel'in sahibi aynı zamanda bir önceki CHP Derince ilçe başkanlı seçiminde başkanlığa aday olan Deniz Boztepe, sandalyeye çıkarak seçim zaferini çifte telli oynayarak kutladı. Seçim döneminde aktif bir rol alan Boztepe, 30 yıllık bir hayali gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.