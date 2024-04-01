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CHP Derince'de seçim zaferi çifte telli oynattı!

Derince'de belediye başkanlığı seçimini Sertif Gökçe'nin kazanması CHP'de büyük sevinç yaşattı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP Derince'de seçim zaferi çifte telli oynattı!
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Partililer zaferi doyasıya kutladı. Deniz Dizel'in sahibi aynı zamanda bir önceki CHP Derince ilçe başkanlı seçiminde başkanlığa aday olan Deniz Boztepe, sandalyeye çıkarak seçim zaferini çifte telli oynayarak kutladı. Seçim döneminde aktif bir rol alan Boztepe, 30 yıllık bir hayali gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
# seçim, ilçe, chp

01 Nis 2024 - 19:39 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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ati - şimdiden başlamışlar hokkabazlığa.. Devletin sandalyesinin üstüne çıkıp neyin eğlencesi bu? Rabbim bizleri korusun sizin gibilerden, en kısa zamanda tekrardan hakettiğini bulacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 20:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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