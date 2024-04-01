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15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra sürüklenerek yön levhasına çarpan 15 yaşındaki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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Kaza, 31 Mart Pazar günü saat 03.18’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.E.K. hakimiyetindeki 54 AJG 967 plakalı hafif ticari araç, Metin Sokak'a döndüğü esnada aynı istikamette giden sağ tarafındaki Ebubekir Özdemir (15) idaresindeki 41 APH 663 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola düşen ve motosikletiyle birlikte sürüklenen Ebubekir Özdemir yol levhasına çarpıp savruldu. Feci kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, Ulaşık Caddesi’ndeki 17 Ağustos Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özdemir toprağa verildi.

Feci kaza kamerada
Kaza anı anbean güven kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeden sokağa dönen hafifi ticari aracın motosikletle çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle yola düşen ve motosikletle sürüklenen Özdemir'in yön levhasına çarpıp savrulduğu anlar da yer alıyor.

15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

# sağlık, acil

01 Nis 2024 - 20:19 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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