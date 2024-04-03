Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” dedi.
Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AKP adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçildi.
Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.
Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, “Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.
AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
03 Nis 2024 - 10:45 - Siyaset
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.