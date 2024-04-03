Stanimir Stoilov: “Oyun aklımızı kaybettik”
Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Kocaelispor’un üç penaltı golüyle 3-2 Göztepe’yi mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
Stoilov: “Duygusallaştık ve oyun aklımızı kaybettik"
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, “Bugün çok iyi oyun vardı. Özellikle bizim takım gerçekten çok iyi oynadı. İstediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Son 5-10 dakika oyun anlamında duygusallaştık. Bu nedenle de oyun akılımızı kaybettik ve defansif organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Futbolda bunlar oluyor. Başımızı kaldırıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önümüzdeki maçı kazanıp hedefimize ulaşacağız” dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Stoilov, “Kariyerimde böyle özel bir maç hatırlamıyorum. Futbolda bazen son dakikalarda kaybedersiniz. Sadece son dakikalarda duygusallaştık. İstemediğimiz gollere sebep oldu. Öte yandan atmosfer çok iyiydi. Her zaman taraftarın stada gelmesi çok güzel. Futbol taraftar için oynanıyor. Bir sonraki maçta da umarım stat tekrar ful olur. Her maçımızda dolu stadyuma oynuyoruz. Buna alışkınız. Her zaman taraftarı sahaya çekmek için çalışıyoruz” dedi.
03 Nis 2024 - 23:38 - Spor
Mahreç Ömer Lütfi Çelik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mai - Adamın aklını alırız , normaldir
Karafat - 19.000 stadı doldurmanız neolur bize laf atıyorsunuz yaa 36.000 kişilik kocaeli stadyumu sizin neredeyse iki katı ne yapıyoruz susuyoruzz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.