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Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Derince ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki 41 ANG 530 plakalı patates yüklü kamyonet ile A.G. hakimiyetindeki 41 DG 765 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki bariyere savrulurken, kamyonet devrildi. Kazada sürücüler M.S. ve A.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
# acil, sağlık, Ankara

04 Nis 2024 - 08:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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