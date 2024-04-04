Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Derince ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki 41 ANG 530 plakalı patates yüklü kamyonet ile A.G. hakimiyetindeki 41 DG 765 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki bariyere savrulurken, kamyonet devrildi. Kazada sürücüler M.S. ve A.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
04 Nis 2024 - 08:29 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.