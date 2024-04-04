- G:

Kocaeli'de metro şantiyesinde yangın

Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde yangın çıktı. Dumandan göz gözü görmezken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de metro şantiyesinde yangın
Kocaeli'de metro şantiyesinde yangın
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek 12 duraklı metro projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken metronun Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin durak şantiyesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Duman sebebiyle göz gözü görmezken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de metro şantiyesinde yangın
Kocaeli'de metro şantiyesinde yangın
# hizmet, sağlık, Darıca

04 Nis 2024 - 17:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.659.209 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/50 SATIŞ Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/50 SATIŞ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Kaşla göz arasında ayakkabıları çaldılar mask
Kaşla göz arasında ayakkabıları çaldılar
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı mask
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Stanimir Stoilov: “Oyun aklımızı kaybettik” mask
Stanimir Stoilov: “Oyun aklımızı kaybettik”
Mustafa Gürsel: “Böyle olacağını tahmin edemezdik” mask
Mustafa Gürsel: “Böyle olacağını tahmin edemezdik”
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’ mask
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
Trafikteki kavgada ağabey ve kardeş vuruldu mask
Trafikteki kavgada ağabey ve kardeş vuruldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL